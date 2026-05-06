Ziobro z falą oskarżeń wobec Tuska. „Sprawa jest brutalnie prosta”

W środę 6 maja Zbigniew Ziobro opublikował wpis, w którym w ostrym tonie recenzował działania Donalda Tuska. „Słuchaj, Tusk. Rządzisz Polską już 2,5 roku. Masz pod sobą służby specjalne, aparat skarbowy, instytucje kontroli finansowej, KNF i nielegalnie przejętą prokuraturę. Masz więc władzę, narzędzia i ludzi. I jak sam dziś przyznajesz miałeś wiedzę! Wiedzę o przestępczej działalności firmy od kryptowalut. I co zrobiłeś? Nic” – rozpoczął Ziobro w nowym wpisie na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Ziobro ostro do Tuska. „Sprawa jest brutalnie prosta”

W dalszej jego części były minister sprawiedliwości zarzucał premierowi, że m.in. nie ostrzegł inwestorów i ludzi, którzy powierzali swoje oszczędności wspomnianej firmie. „Przeciwnie. To ty, jeszcze dwa miesiące temu, pokazywałeś do kamer koszulkę z wielkim logo Zondacrypto. Jako premier publicznie dawałeś tej firmie glejt wiarygodności. To za twoich rządów twój zaufany prokurator umorzył śledztwo w sprawie jej przekrętów. A dziś masz czelność udawać obrońcę ofiar?” – zapytał Ziobro.

„Nie, Tusk. Ty nie broniłeś pokrzywdzonych. Ty próbujesz uciec od własnej odpowiedzialności. Bo sprawa jest brutalnie prosta” – kontynuował.

Jak ocenił Zbigniew Ziobro, jeżeli premier miał świadomość sytuacji i milczał, to obciąża go to zarówno prawnie, jak i politycznie. „Jeżeli nie wiedziałeś, mając pod sobą służby, KNF, skarbówkę i prokuraturę – to znaczy, że państwo pod twoimi rządami spało, gdy ludzie tracili pieniądze. W każdym wariancie odpowiedzialność prowadzi do ciebie. Nie do opozycji. Nie do tych, których dziś próbujesz wrobić w swoją porażkę. Do ciebie. To jest Twoja polityczna kompromitacja i przyszła prawna odpowiedzialność. A powiedzieć, przy tym, że jesteś zuchwały i bezczelny, to nic nie powiedzieć” – zakończył.

