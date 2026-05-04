Ziobro i Romanowski uciekli do USA? Ten szczegół jest kluczowy

Profile na platformie X (dawniej Twitter) przypisane do Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego zaczęły po majówce wskazywać jako lokalizację Stany Zjednoczone. W sieci szybko pojawiły się spekulacje, że politycy mogli wyjechać za ocean. Taki wniosek może być jednak mylący.

Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski uciekli do USA?

Przy wskazaniu lokalizacji widoczny jest symbol ostrzegawczy (trójkąt z wykrzyknikiem), który informuje, że konto korzysta z VPN. Oznacza to, że wyświetlane miejsce nie musi odpowiadać faktycznemu położeniu użytkownika. VPN pozwala bowiem łączyć się z internetem tak, jakby znajdowało się w innym kraju, niż jest się w rzeczywistości.

Takie rozwiązania są powszechnie używane do omijania blokad regionalnych — na przykład w państwach takich jak Chiny czy Rosja — ale też do ukrywania swojej tożsamości w sieci. Korzystają z nich zarówno osoby chcące zachować anonimowość (np. dziennikarze śledczy), jak i cyberprzestępcy czy służby specjalne.

W tym przypadku bardziej prawdopodobne jest, że wskazanie USA to efekt używania VPN, a nie rzeczywista lokalizacja polityków. Nie można jednak całkowicie wykluczyć, że faktycznie przebywają oni w Stanach Zjednoczonych — również korzystając z takich narzędzi.

Ziobro i Romanowski stracą azyl na Węgrzech?

Przypomnijmy, że zarówno Zbigniew Ziobro, jak i Marcin Romanowski, uzyskali azyl na Węgrzech, którzy przyznał im Viktor Orban. Sytuacja obu polityków PiS mocno się skomplikowała po wyborczym zwycięstwie Petera Magyara. Lider Tiszy wprost stwierdził, że „Węgry nie będą przyjmować międzynarodowych przestępców”.

– Myślę, że jasno dałem do zrozumienia, że długo tu nie zabawią. Mogę im tylko zasugerować, że powinni wrócić do domu i stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości, więc musi znać polski system sądowy. No chyba że już wyjechali, ale jeżeli nie wyjechali, to zostaną poddani ekstradycji – zapowiedział polityk.

Romanowski i mieszkanie od Fideszu

Pod koniec kwietnia portal śledczy Direkt36 ujawnił, że Marcin Romanowski mieszka w Budapeszcie w mieszkaniu należącym do osoby związanej z frakcją parlamentarną Fideszu Viktora Orbana. Właścicielem nieruchomości jest Zsolt David Parkai – współwłaściciel mieszkania i pracownik klubu parlamentarnego Fideszu.

Dziennikarze Direkt36 odwiedzili Marcina Romanowskiego w miejscu jego pobytu. Polityk PiS początkowo otworzył drzwi, jednak po krótkiej wymianie zdań odmówił odpowiedzi na pytania i zamknął je przed reporterami.

Wobec Marcina Romanowskiego wydano już dwa europejskie nakazy aresztowania.

