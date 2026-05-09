Szykują się spore zmiany w szkołach. Nowacka zapowiedziała „tydzień projektowy”

W ramach kampanii informacyjnej MEN szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej wzięła udział w kolejnym spotkaniu z nauczycielami i przedstawiała założenia nowej reformy. Ma ona wejść w życie już w roku szkolnym 2026/2027 w przedszkolach oraz w klasach I i IV szkół podstawowych. Rok później ma się pojawić również w szkołach ponadpodstawowych.

Nadchodzą zmiany w szkołach. Co wniesie “Kompas Jutra”?

Barbara Nowacka podczas spotkania z nauczycielami we Wrocławiu zwróciła uwagę, że kluczową zmianą będzie większy nacisk na praktycznie zastosowanie zdobytej wiedzy. Reforma zakłada bowiem wprowadzenie modułowego systemu nauczania. Ma on podkreślić, że różne dziedziny wiedzy są spójne.

– Na przykład moduł edukacji medialnej, będzie i na języku polskim, czyli analiza tekstu i krytyczne myślenie, oraz na informatyce, czyli jak bezpiecznie korzystać z internetu, jak i na edukacji dla bezpieczeństwa, czyli jak nie dać się dezinformacji w sieci – mówiła Nowacka podczas briefingu prasowego we Wrocławiu.

Podobnie ma być w przypadku edukacji środowiskowej i klimatycznej. Z kolei przyroda ma zostać wydłużona do klasy szóstej, a chemia, biologia, geografia i fizyka będą ściśle powiązane. Ma to pomóc uczniom lepiej zrozumieć świat i jego złożoność.

Tydzień projektowy w szkołach

Wprowadzone zostaną również tzw. tygodnie projektowe, podczas których uczniowie będą pracować nad wieloetapowym zadaniem.

– Przez tydzień młodzież będzie się przygotowywała wspólnie do interdyscyplinarnego projektu, którego efekty będzie potem prezentowała. Czyli będą mieli i wybrane komponenty z konkretnych przedmiotów i umiejętność współpracy, i umiejętność opowiedzenia o tym, co się zrobiło. To też jest bardzo ważne w czasach, kiedy komunikacja jest wszystkim – wyjaśniła Nowacka.

Spotkanie we Wrocławiu było 80. na trasie „Kierunek: Kompas Jutra”. „Do tej pory spotkaliśmy się już z ponad 21,5 tys. nauczycielek, nauczycieli, dyrektorek, dyrektorów i rodziców!” – przekazało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

