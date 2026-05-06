Wrócą obowiązkowe prace domowe? MEN odpowiada wierszem

Wciąż trwa dyskusja o zniesieniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej obowiązkowych prac domowych w szkołach podstawowych. O sprawę została zapytana Katarzyna Lubnauer. Wiceszefowa MEN zacytowała wiersz.

Wrócą obowiązkowe prace domowe? MEN reaguje

– Na trud daremny. Uczeń się trudzi, pióro w dłoń chwyta, lecz wirtualna mądrość już świta. Po co po nocach kartki mazać żmudnie, gdy bot w sekundę skrobnie tekst cudnie? Nauczyciel czyta, sztuczny spryt chwali, a sens tej pracy w necie się spalił – powiedziała na antenie RMF FM.

W dalszej części rozmowy wiceminister edukacji powiedziała, że była to „poezja Googla”, co pokazuje, jak łatwo uczniowie mogą wykonać dowolne zadanie, korzystając z ogólnie dostępnych, bezpłatnych narzędzi. Lubnauer podkreśliła, że ze względu na rozwój technologii ocenianie pracy własnej ucznia, która została wykonana bez nadzoru, jest pozbawione sensu, ponieważ młode pokolenie z łatwością może wyręczać się nowoczesnymi technikami.

Wiceszefowa MEN została zapytana, czy resort planuje powrót do obowiązkowych, sprawdzanych i ocenianych prac domowych. — Prace domowe powinny być zadawane i powinny być sprawdzane. Tylko po to, żeby otrzymać informację zwrotną, po to, żeby uczeń wiedział, co powinien poprawić. Jeżeli ona nie jest oceniona na ocenę, tylko uczeń otrzymuje informację zwrotną, to i sens tej pracy domowej istnieje. Zachęcamy nauczycieli do zadawania prac domowych, natomiast nie ma sensu oceniania czegoś, co nie jest pracą własną ucznia — podkreśliła Katarzyna Lubnauer.

Prace domowe w polskich szkołach. Jakie zasady obowiązują?

Od kwietnia 2024 r. w polskich szkołach zaszły zmiany dotyczące prac domowych. Zgodnie z rozporządzeniem:

W klasach I–III szkoły podstawowej nauczyciele nie zadają prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wyjątek stanowią prace dotyczące usprawniania motoryki małej, czyli ćwiczeń polegających na rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej uczniowie nie mają obowiązku wykonywania prac domowych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wykonanie lub niewykonanie pracy domowej nie jest oceniane.

