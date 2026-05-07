Burza po słowach Mentzena. Gortat stanął w obronie generała

Wszystko zaczęło się od mocnej wypowiedzi lidera Konfederacji o szefie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Mentzen stwierdził, że gen. Kukuła „nie ma kompetencji, żeby być kapralem” i zarzucił mu brak doświadczenia dowódczego.

Polityk nawiązywał do wcześniejszej dyskusji dotyczącej reakcji polskiej armii na rosyjskie drony naruszające przestrzeń powietrzną. Gen. Kukuła tłumaczył wówczas, że przy decyzjach o zestrzeleniu nie liczy się koszt rakiety, ale ochrona życia ludzi.

Słowa Mentzena odbiły się szerokim echem. Krytycznie ocenili je m.in. politycy różnych ugrupowań, w tym Władysław Kosiniak-Kamysz, Mariusz Błaszczak i Krzysztof Bosak.

Do dyskusji niespodziewanie włączył się także Marcin Gortat. Były reprezentant Polski w koszykówce publicznie stanął w obronie generała.

„Czapki z głów dla pana generała. Bardzo błędna i bardzo szkodliwa wypowiedź na temat generała od ludzi, którzy pewnie przewrotu w przód nie umieją zrobić” — napisał sportowiec na platformie X.

Wpis szybko zaczął zdobywać popularność w mediach społecznościowych, a na odpowiedź jednego z liderów Konfederacji nie trzeba było długo czekać.

Sławomir Menzten odpowiedział Gortatowi krótkim wpisem, w którym zapytał: „A wiesz już ile to jest 7 razy 9?”.

To nawiązanie do głośnego fragmentu wywiadu w programie Kuba Wojewódzki i Piotra Kędzierskiego, w którym koszykarz nie odpowiedział na pytanie dotyczące prostego działania matematycznego.

Internauci szybko podchwycili wymianę zdań między politykiem a sportowcem. Część komentujących broniła Gortata za wsparcie armii i generała Kukuły, inni uznali ripostę Mentzena za celną.

Sam Mentzen podkreślił później, że nie zamierza łagodzić swojej opinii o generale. Jak stwierdził, żałuje nawet, że wcześniej „nie powiedział ostrzej”.

