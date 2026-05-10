MEN podało termin wakacji, niektórzy zaczną je wcześniej. „To prawdziwa plaga”

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2025/2026 zakończą się 26 czerwca. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej wakacje oficjalnie będą trwały od 27 czerwca do 31 sierpnia.

Wakacje przed... wakacjami. Oberwało się MEN. „Nie widzę sensu takich zajęć”

Ale nie wszystkie rodziny czekają do oficjalnego terminu letniej laby i wyjazdy organizują jeszcze w czerwcu – po to, aby uniknąć tłumów, ale także po to, aby skorzystać z ofert, które są tańsze niż w środku sezonu.

– Moja córka uczy się bardzo dobrze, ma też praktycznie stuprocentową obecność w szkole, więc nie widzę powodu, by na rodzinne wakacje miała czekać aż do lipca. Jedziemy teraz, bo tylko w tym terminie dostałam wolne z pracy – mówi pani Kinga w rozmowie z portalem edziecko.pl.

Kobieta przekonuje, że pod koniec roku szkolnego często lekcje mają luźniejszy charakter, a dzieci oglądają filmy, organizowane są wycieczki i aktywności na świeżym powietrzu. – Nie widzę sensu takich zajęć, więc tym bardziej korzystamy i jedziemy w Polskę – dodaje.

To plaga w polskich szkołach. Nauczycielka grzmi. „Należałoby to rozwiązać odgórnie”

Głos w sprawie zabrała też nauczycielka z Torunia, która przyznaje, że skala organizowania wakacji w czasie roku szkolnego nie sprowadza się do jednostkowych przypadków. – Takie wyjazdy to prawdziwa plaga. Najwięcej jest ich w czerwcu i na początku września. Potem dostaję od rodzica nieobecnego ucznia lakoniczną notatkę: „proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojego syna/córki” i tyle. Usprawiedliwiam, bo co mam zrobić? Iść na policję, że rodzic zabrał ucznia na wycieczkę? Nie mam narzędzi – analizuje.

– Myślę, że to należałoby rozwiązać odgórnie. Dać przepis i egzekwować prawo. Może nie z takim nasileniem, jak to jest na zachodzie, czyli z policją na lotniskach włącznie, ale chciałabym, żebyśmy w końcu poważnie podeszli do tematu. Na wakacje powinno się jechać w lipcu lub sierpniu, a nie w czerwcu, kiedy są jeszcze zajęcia – podsumowuje wątek.

Czytaj też:

Szykują się spore zmiany w szkołach. Nowacka zapowiedziała „tydzień projektowy”Czytaj też:

Po decyzji MEN zawrzało. Szef ZNP gorzko o politykach. „Raczej temu przeszkadzają”