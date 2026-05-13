Wakacje przed wakacjami? Oberwało się MEN. Wśród nauczycieli wrze

Nie wszystkie rodziny z dziećmi czekają z organizacją letnich wyjazdów do wakacji. Są takie, które jeszcze w trakcie trwania roku szkolnego wybierają się na urlopy. Robią to m.in. po to, aby uniknąć tłumów w najbardziej obleganych lokalizacjach, a także po to, aby wyprzedzić podniesienie cen u szczytu sezonu.

Część rodziców zwraca uwagę na to, że pod koniec czerwca lekcje mają zdecydowanie bardziej luźny charakter. – W czasie wycieczki dzieci dużo się uczą, poznają świat, mają okazję porozmawiać w obcym języku. W lipcu i sierpniu są dzikie tłumy, wysokie ceny i upały. W szkole w czerwcu naprawdę nic się nie dzieje. Często dzieci oglądają filmy. My nie wyjeżdżamy w roku szkolnym. Tak się złożyło. Ale wyjechałabym, gdyby wyjazd nie powodował pogorszenia w nauce – mówi rozmówczyni portalu edziecko.pl.

Z kolei nauczyciele zwracają uwagę na to, że „wakacje przed wakacjami” nie są jednostkową praktyką. – Kilku lub kilkunastodniowe nieobecności dla przyjemności dziecka, to według wielu rodziców, drobiazg. Jednak po powrocie do szkoły, gdy dziecko nie potrafi samo uzupełnić materiału, to ci sami rodzice żądają od nauczyciela wyjaśnienia dziecku pewnych tematów, umówienia się na dodatkowy termin sprawdzianu, którego nie pisało podczas nieobecności, argumentując, że jest to obowiązek nauczyciela – twierdzi pani Barbara, emerytowana nauczycielka.

– Również takie zdanie ma wielu dyrektorów i władze kuratoryjne. Nauczyciel z tymi problemami zostaje sam – dodaje. Jak zaznacza, przerwy w trakcie roku szkolnego mogą mieć negatywne efekty – zwłaszcza dla uczniów, którzy mają trudności w nauce.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2025/2026 zakończą się 26 czerwca. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej wakacje oficjalnie będą trwały od 27 czerwca do 31 sierpnia.

