Rozpędzone auto wjechało w tłum. Potem kierowca wyciągnął nóż

W centrum włoskiej Modeny, w sobotnie popołudnie doszło do dramatycznych wydarzeń. Jak informują lokalne media, kierowca Citroena C3 z dużą prędkością wjechał w grupę pieszych znajdujących się przy Via Emilia Centro.

Informację o poszkodowanych włoskie źródła podają w sposób zróżnicowany – rannych zostało od siedmiu do dziesięciu osób. Część osób odniosła poważne obrażenia. Po potrąceniu przechodniów samochód uderzył jeszcze w witrynę jednego ze sklepów.

Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, policja oraz karabinierzy. Do akcji skierowano również medyczny śmigłowiec.

Świadkowie ruszyli za sprawcą. Kierowca miał wyciągnąć nóż

Świadkowie relacjonowali dramatyczne sceny, które rozegrały się tuż po zdarzeniu. – Ludzie unosili się w powietrzu – opowiadali mieszkańcy cytowani przez włoskie media.

Po zatrzymaniu auta kierowca miał próbować uciec z miejsca zdarzenia. Według relacji świadków, podczas ucieczki wyciągnął nóż i skierował go w osobę, która próbowała go zatrzymać.

Kilku przechodniów ruszyło jednak za mężczyzną. Cztery lub pięć osób miało pomóc w jego obezwładnieniu jeszcze przed przyjazdem policji. Ostatecznie sprawca został zatrzymany na jednym z pobliskich skrzyżowań.

Włoskie służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia

Burmistrz Modeny Massimo Mezzetti podziękował mieszkańcom za szybką reakcję i pomoc w zatrzymaniu kierowcy. Jak podkreślił, świadkowie wykazali się „odwagą i poczuciem obywatelskim”.

Według najnowszych informacji przekazywanych przez włoskie media zatrzymany to 30-letni mężczyzna. Obecnie jest przesłuchiwany przez służby.

Poszkodowani trafili do szpitala Maggiore w Bolonii. Policja ustala teraz dokładne przyczyny zdarzenia.

