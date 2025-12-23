Nie żyje obywatel Szwecji ugodzony nożem w Gdańsku. Sprawcy grozi dożywocie

Do zdarzenia doszło po godz. 13 przy ul. Stągiewnej, jednej z najbardziej uczęszczanych ulic gdańskiej starówki. „Po godz. 13 policjanci odebrali zgłoszenie, że przy ul. Stągiewnej w Gdańsku doszło do ugodzenia nożem” – informowała pomorska policja. Na miejscu pracowali funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej, policyjny technik oraz przewodnik z psem tropiącym.

Tragiczny finał ataku przy Stągiewnej. Ofiara zmarła w szpitalu

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że podejrzany zaczepił parę obcokrajowców. Towarzyszący kobiecie mężczyzna stanął w jej obronie. Wówczas napastnik wyciągnął nóż i zadał mu cios w brzuch. Podejrzany próbował uciekać, jednak został zatrzymany kilkaset metrów dalej. Policja poinformowała, że „okazał się nim 26-letni obywatel Polski”, który trafił do policyjnej celi.

Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie przez dwa dni walczył o życie. We wtorek po południu zmarł. – Mężczyzna zmarł, gdy w sądzie odbywało się posiedzenie aresztowe wobec podejrzanego o atak nożem – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński w rozmowie z TVN24. W tym czasie prokuratura wnioskowała o zastosowanie tymczasowego aresztu, argumentując to ryzykiem ucieczki podejrzanego ze względu na grożącą mu surową karę.

26-latek początkowo usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa oraz doprowadzenia kobiety do poddania się innej czynności seksualnej. W związku ze śmiercią poszkodowanego prokuratura zapowiedziała zmianę kwalifikacji prawnej czynu na zabójstwo, po przeprowadzeniu sekcji zwłok, która ma potwierdzić bezpośrednią przyczynę zgonu.

Śledczy podkreślają, że sprawca i ofiara nie znali się wcześniej. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego trzymiesięcznego tymczasowego aresztu.

Czytaj też:

Porwanie 9-latka w Warszawie. Jest zarzut usiłowania zabójstwaCzytaj też:

Tragiczny wtorek w Wielkopolsce. Nie żyją dwie osoby