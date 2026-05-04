Kierowca wjechał w tłum pieszych. Trwa akcja służb

W centrum Lipska w Niemczech w poniedziałek 4 maja doszło do dramatycznego zdarzenia, które zakończyło się dużą operacją policyjną i interwencją wielu służb ratunkowych. Według pierwszych informacji, samochód osobowy wjechał z dużą prędkością w grupę pieszych na ulicy Grimmaische Strasse, w samym sercu miasta.

Lipsk. Kierowca SUVa wjechał w ludzi w centrum miasta

Niemiecka policja potwierdziła, że w wyniku zdarzenia zginęły co najmniej dwie osoby, a kilka kolejnych zostało ciężko rannych. Służby ratunkowe natychmiast ogłosiły stan „masowego zdarzenia z wieloma poszkodowanymi”, co oznaczało konieczność zaangażowania znacznych sił medycznych i ratowniczych. Na miejscu pojawiły się liczne karetki pogotowia, straż pożarna oraz jednostki policji.

Według relacji świadków cytowanych przez lokalne media, w tym Radio Leipzig, przez strefę dla pieszych miał przejechać SUV marki Volkswagen poruszający się z dużą prędkością. Niektóre doniesienia wskazują, że pojazd był uszkodzony, a na jego dachu miała znajdować się dodatkowa osoba.

Samochód wjechał w tłum w Lipsku. Trwa akcja służb

Policja poinformowała, że kierowca został zatrzymany niedługo po zdarzeniu i nie stanowi już zagrożenia dla otoczenia. Jednocześnie podkreślono, że działania służb nadal trwają, a teren zdarzenia pozostaje zabezpieczony. Funkcjonariusze nie ujawniają na ten moment szczegółowych informacji dotyczących tożsamości ofiar ani dokładnych okoliczności tragedii. Motywacja sprawcy także pozostaje nieznana.

Nagrania publikowane w mediach społecznościowych pokazują liczne pojazdy ratunkowe oraz słychać syreny, które wypełniły centrum Lipska.

Władze Lipska wystosowały pilny apel do mieszkańców o omijanie rejonu zdarzenia i nieutrudnianie pracy służbom.

