Miał trafić do więzienia, zniknął. List gończy za znanym adwokatem

Mężczyzna jest poszukiwany przez służby po tym, jak nie stawił się w wyznaczonym terminie do odbycia kary 1,5 roku więzienia. Oficjalny komunikat o poszukiwaniach opublikowano 30 kwietnia.

Czołowe zderzenie dwóch aut. Zginęły dwie kobiety

Przypomnijmy, że do dramatycznego zdarzenia z udziałem prawnika doszło we wrześniu 2021 roku, około godziny 18, na trasie Barczewo – Jeziorany. Wówczas osobowe Audi 80 zderzyło się czołowo z osobowym Mercedesem. Za kierownicą Mercedesa siedział Kozanecki – wracał z wesela influencerki Martyny Kaczmarek. Razem z nim podróżowała jego żona oraz mały syn. Oboje w wypadku nie odnieśli obrażeń.

53- i 67-latka, które jechały Audi nie miały tyle szczęścia. Obie w wyniku zderzenia aut poniosły śmierć.

Sprawa nabrała rozgłosu, gdy influencerka i sam Kozanecki zaczęli apelować w sieci o to, że warto podróżować bezpiecznym autem. Wówczas prawnik stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu i „trumny na kółkach”, jak nazwał auto zmarłych kobiet.

Podczas procesu wysnuł także tezę o możliwej usterce technicznej, która miała doprowadzić do wypadku, sugerując, że przyczyną mogła być część pochodząca ze starszego modelu samochodu.

Wyrok złagodzony. Sąd wskazał na nieuwagę

W pierwszej instancji sąd skazał adwokata na dwa lata więzienia oraz pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów. Ostatecznie kara została zmniejszona do półtora roku pozbawienia wolności oraz czteroletniego zakazu prowadzenia samochodów.

W uzasadnieniu podkreślono, że nie doszło do działania umyślnego ani drogowej brawury. Według sądu przyczyną tragedii było zmęczenie i chwilowa nieuwaga kierowcy.

Poszukiwania trwają. Policja opublikowała dane Kozaneckiego

List gończy został wydany na podstawie przepisów dotyczących spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W komunikacie przywołano zapis: „na postawie: Art. 177 § 2, Spowodowanie nieumyślnie wypadku, którego następstwem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, poprzez naruszenie, chociażby nieumyślnie, zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym”.

Za poszukiwania odpowiada Komisariat Policji nr 3 w Łodzi. Funkcjonariusze opublikowali wizerunek oraz dane identyfikacyjne mężczyzny i apelują o kontakt osoby, które mogą pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu.

Czytaj też:

Adwokat mówił o „trumnie na kółkach”. Ekspertyza nie zostawia złudzeńCzytaj też:

Kontrowersyjny adwokat bez prawa do wykonywania zawodu. Mówił o „trumnie na kółkach”