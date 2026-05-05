Nad Polskę nadciąga arktyczne powietrze. Temperatury spadną

Tomasz Wasilewski – synoptyk i prezenter w TVN Meteo – opracował prognozę pogody na najbliższe kilkanaście dni. Z jego szacunków wynika, że po długim weekendzie ciepłe, afrykańskie powietrze zepchnięte zostanie przez masy zimnego i arktycznego.

W tym momencie Polacy cieszą się jeszcze wysokimi temperaturami, sięgającymi nawet 27-28 stopni Celsjusza (a w regionie Ziemi Lubuskiej – nawet 29℃). To jednak przejściowa sytuacja, bowiem im dalej w las, tym chłodniej – termometry zaczną wkrótce wskazywać tylko 15℃. To oznacza jedno – ci, którzy zrezygnowali już z kurtek, będą musieli do nich powrócić, a przynajmniej na jakiś czas.

Długoterminowa prognoza pogody

Długoterminową prognozę pogody zaprezentowali także eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy z Państwowego Instytutu Badawczego opracowali modele na podstawie danych Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody.

Wynika z nich, że temp. w kraju będą się konsekwentnie podnosiły. W 20. tygodniu 2026 roku, niemal w całej Polsce, oscylować mają one wokół 17-20℃. Między 18 a 24 maja będzie to bliżej 17-19℃. Natomiast w 22. tygodniu zbliżą się do 18-20℃.

Między 1 a 7 czerwca termometry wskazywały będą średnio 19-20℃, natomiast w 24. tygodniu – bliżej 21-22℃.

Czerwiec „powyżej normy”

Warto zauważyć, że średnie temp. w czerwcu 2026 będą „powyżej normy” – twierdzi IMGW – i to biorąc pod uwagę praktycznie każde większe miasto (takie jak Warszawa, Poznań czy Łódź).

A co czeka nas we wtorek i środę (5-6 kwietnia)? Należy przygotować się na umiarkowane opady deszczu w pasie od Warmii i Mazur przez Kujawy i Wielkopolskę po Dolny Śląsk i Ziemię Lubuską. Zaś w czwartek i piątek (7-8 kwietnia) miejscami doświadczymy przelotnego deszczu – głównie we wschodniej połowie kraju – dowiadujemy się od synoptyków.

Czytaj też:

Czeka nas przykra niespodzianka pogodowa. Najwcześniej w jednym regionieCzytaj też:

Drugie najbezpieczniejsze miasto w Europie. Na miejscu tłumy Polaków