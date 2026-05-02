Pościg za BMW na Podkarpaciu. Policjant wjechał w kobietę na łące

W sobotę 2 maja po godzinie 13 policjanci podjęli próbę zatrzymania do kontroli drogowej kierowcy BMW. Samochód jednak pojechał dalej, więc funkcjonariusze rozpoczęli pościg.

Jabłonica. Wypadek podczas policyjnego pościgu

Jeden z policjantów nie utrzymał jednak panowania nad rozpędzonym motocyklem. Na ługu drogi wypadł z jezdni i zjechał na pobliską łąkę. Pech chciał, że znajdowała się tam 27-letnia kobieta.

Jak relacjonowała podkom. Barbara Pawłowska z komendy policji w Jaśle, w wyniku zderzenia kobieta z ciężkimi obrażeniami została przetransportowana do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Policjantowi nic się nie stało, ale kierowca BMW zdołał uciec, ponieważ drugi funkcjonariusz przerwał pościg i zaczął udzielać pomocy poszkodowanym.

Jabłonica. Policjant wjechał w kobietę

Portal jaslo112.pl podaje, że 27-latka do szpitala trafiła z urazem nogi. Na miejscu zdarzenia pojawili się strażacy z JRG PSP Jasło, druhowie z OSP Święcany i OSP Jabłonica oraz zespół ratownictwa medycznego z podstacji SPPR w Jaśle.

Przybyli także policjanci z Komendy Powiatowej Policji Jasło. Wyjaśniane będą okoliczności wypadku z udziałem funkcjonariusza. Prze pewien czas droga w miejscu zdarzenia zablokowana była w obu kierunkach.

