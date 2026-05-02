Tragedia na Pomorzu. Strażacy jechali na swoje święto, w ich wóz wbiła się osobówka

Zgłoszenie o poważnym wypadku drogowym dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie odebrał około godziny 14:45. W sobotę 2 maja na drodze wojewódzkiej nr 224 zderzyły się dwa pojazdy: wóz strażacki i samochód osobowy.

Tragiczny wypadek na Pomorzu. Auto wbiło się w wóz OSP

Do wypadku doszło między miejscowościami Nowa Karczma i Grabowo Kościerskie. O szczegółach kolizji opowiedział portalowi polsatnews.pl asp. szt. Piotr Kwidziński.

– Ustalono, że kierujący Volkswagenem 22-letni, mieszkaniec powiatu gdańskiego, jadąc od strony Nowej Karczmy w kierunku Egiertowa przekroczył oś jezdni i zjechał przeciwny pas ruchu – przekazał przedstawiciel straży pożarnej. – Tam zderzył się z prawidłowo jadącym wozem Ochotniczej Straży Pożarnej marki Scania – dodawał.

Wypadek z udziałem wozu OSP. Jest ofiara śmiertelna

W samochodzie osobowym jechały dwie osoby. 22-letni kierowca nie przeżył zderzenia i zmarł pomimo reanimacji. Drugą osobę z miejsca wypadku zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Strażakom z OSP Grabowo Kościerskie nic się nie stało.

– Strażacy jechali na uroczystości związane z Dniem Strażaka – przekazał polsatnews.pl kpt. mgr. inż. Mateusz Szmaglik z KP PSP w Kościerzynie. Na miejsce wypadku skierowano kilka zastępów straży pożarnej. Ich działaniami kierował Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie.

Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniać będzie policja pod nadzorem prokuratora. Droga wojewódzka po wypadku była zablokowana. Służby wyznaczyły objazdy dla kierowców.

Czytaj też:

