Zełenski chce zakończenia wojny. Wskazał, jak Europa powinna postąpić z Putinem

– To lato będzie momentem, kiedy [Władimir – red.] Putin będzie decydował, co robić dalej. Rozszerzać tę wojnę, czy przechodzić do działań dyplomatycznych. I my powinniśmy popychać go w kierunku dyplomacji – powiedział (4 kwietnia) w Erywaniu prezydent Wołodymyr Zełenski.

Przedstawiciel Kijowa wskazał, że Rosja jest dziś bardzo osłabiona pod względem militarnym. Przypomniał, że za kilka dni (w sobotę – 9 maja) odbędzie się Dzień Zwycięstwa (upamiętnienie zakończenia drugiej wojny światowej), podczas którego prezentowany jest sprzęt wojskowy. Zełenski poinformował, że tym razem jednak siły zbrojne nie zaprezentują obywatelom i światu swojego potencjału. – Stanie się tak po raz pierwszy (…), kiedy oni nie mogą sobie pozwolić na obecność sprzętu na paradzie. Podczas tej parady mogą także przelecieć ukraińskie drony. I to pokazuje, że nie są już tak silni, jak wcześniej – zaznaczył (cytat za Polską Agencją Prasową). W niedzielę (3 maja) w nocy Kijowowi udało się przeprowadzić skuteczny atak dronowy na Moskwę, pomimo zabezpieczzeń, jakie ta posiada (które zostały dodatkowo wzmocnione właśnie ze względu na Dzień Zwycięstwa). Uszkodzeniu uległ drapacz chmur.

Polska wspiera Ukrainę na drodze do UE

W Erywaniu jest też szef rządu – Donald Tusk. W rozmowie z głową Ukrainy polityk ma ustalić szczegóły przygotowań do konferencji prasowej, która odbędzie się w czerwcu – na Pomorzu (chodzi o Ukraine Recovery Conference in Gdansk). Poświęcona zostanie planowanej odbudowie Ukrainy.

Oprócz tego premier i prezydent Ukrainą poświęcą uwagę sprawie przyszłej obecności Ukrainy w Unii Europejskiej. – Na tej ścieżce jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce za jej wsparcie – powiedział Zełenski na 8. szczycie EWP.

