Zełenski powiedział to wprost. Obchody 9 maja w Moskwie zagrożone

Podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że lato to okres, który może przesądzić o dalszym kierunku działań Rosji.

Zełenski wskazał, że Władimir Putin stanie przed wyborem, czy dalej eskalować konflikt czy przejść do negocjacji. Ukraina i jej partnerzy powinni konsekwentnie zwiększać presję, by wymusić rozwiązanie dyplomatyczne.

Ostrzeżenie dla Rosji przed paradą 9 maja w Moskwie

Najbardziej wybrzmiała jednak sugestia dotycząca rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. Zełenski podkreślił, że możliwości technologiczne Ukrainy pozwalają na dotarcie dronów nawet do Moskwy.

– Jeśli tak będzie, to byłby to pierwszy raz od wielu lat, kiedy nie mogą sobie na to pozwolić. Nawet ukraińskie drony mogą przelecieć nad tą paradą – oświadczył prezydent Ukrainy.

W jego ocenie brak ciężkiego sprzętu wojskowego podczas tegorocznej parady może świadczyć o rosnących ograniczeniach Rosji. Jednocześnie ostrzegł, że Moskwa nie powinna czuć się bezpieczna i to nawet w trakcie najważniejszych uroczystości państwowych.

Ukraiński prezydent wyraźnie sprzeciwił się jakimkolwiek próbom łagodzenia sankcji wobec Rosji. Zełenski podkreślił, że utrzymanie i zaostrzanie restrykcji to kluczowy element strategii Zachodu.

Zwrócił też uwagę na potrzebę jedności Europy. Jego zdaniem wspólny głos państw UE przy stole negocjacyjnym może realnie wpłynąć na decyzje Kremla.

Drony i wspólna obrona Europy

Zełenski zaproponował pogłębienie współpracy technologicznej, zwłaszcza w obszarze dronów i systemów obronnych. Ukraina rozwija własną produkcję uzbrojenia, w tym rozwiązania zdolne przeciwdziałać rakietom balistycznym.

W ocenie wspólna produkcja i wymiana technologii to nie tylko wsparcie dla Ukrainy, ale element budowania bezpieczeństwa dla całej Europy.

Kreml rozważa zawieszenie broni? Dylemat przed obchodami Dnia Zwycięstwa

Niedawno informowaliśmy, że Putin może rozważać czasowe zawieszenie broni w okresie obchodów 9 maja. Według części ekspertów nie chodzi jednak o gest polityczny, lecz o względy bezpieczeństwa. Coraz częściej mówi się także o możliwości ograniczenia lub nawet odwołania parady w Moskwie.

