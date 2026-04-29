Wypadek w Warszawie. W jednym z aut była posłanka

We wtorek 28 kwietnia około godziny 17 na skrzyżowaniu ulic Waryńskiego i Boya-Żeleńskiego na warszawskim Mokotowie doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych.

Wypadek na Mokotowie. Wśród uczestników Bożena Hołownia

Jak ustalił „Fakt”, w jednym z pojazdów znajdowała się posłanka Polski 2050, Bożena Hołownia. W wyniku zdarzenia jedna osoba została przewieziona do szpitala.

Według informacji przekazanych przez serwis „Miejski Reporter”, w zdarzeniu uczestniczyły samochody marek Skoda oraz BYD. Ze wstępnych ustaleń stołecznych służb wynika, że kobieta kierująca Skodą wykonywała manewr skrętu w lewo w ulicę Waryńskiego. W tym momencie doszło do zderzenia z drugim pojazdem.

Na miejsce wypadku natychmiast wezwano służby ratunkowe. Kobieta prowadząca samochód marki BYD została przetransportowana do szpitala na badania. Na chwilę obecną nie wiadomo, jak poważne obrażenia odniosła i czy konieczna była dłuższa hospitalizacja.

Warszawa. Kolizja na Mokotowie z udziałem posłanki Polski 2050

W drugim aucie, które uczestniczyło w wypadku, podróżowała posłanka Polski 20250 Bożena Hołownia. Jej klubowa koleżanka przekazała w rozmowie z „Faktem”, że polityczka nie odniosła poważnych obrażeń. Informację tę potwierdził również inny poseł Polski 2050. — Pani poseł jest jedynie lekko potłuczona, ale jej stan jest dobry — poinformował.

Mimo udziału w zdarzeniu drogowym, parlamentarzystka była w stanie kontynuować swoje obowiązki. Jeszcze tego samego dnia Bożena Hołownia wzięła udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Dokładnym wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia, do którego doszło we wtorek 28 kwietnia na warszawskim Mokotowie, zajmują się funkcjonariusze stołecznej policji.

