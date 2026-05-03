Trump o wycofaniu żołnierzy z Niemiec i wojnie. „Iran nie zapłacił wystarczająco”

W sobotę 2 maja na lotnisku w Palm Beach na Florydzie dziennikarze zdołali zadać kilka pytań Donaldowi Trumpowi. Prezydent USA został zagadnięty m.in. o powody wycofania 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec.

Trump wycofa z Niemiec jeszcze więcej żołnierzy?

Polityk nie udzielił odpowiedzi, tylko zapowiedział dalsze zmniejszanie kontyngentu w tej części Europy. – Znacznie obetniemy. I to o dużo więcej niż pięć tysięcy – rzucił jedynie Trump. Swojej wypowiedzi na ten temat nie rozwinął.

W tym samym miejscu prezydent USA mówił też o tym, że może wznowić ataki na Iran, jeśli tylko władze tego kraju będą się „źle zachowywać”. Wspomniał krótko o propozycji pokojowej Iranu. – Opowiedzieli mi o koncepcji umowy. Teraz mają mi podać szczegóły – poinformował Trump.

Plan pokojowy Iranu. Trump nastawiony pesymistycznie

Media w Iranie przekazywały wcześniej, że w 14-punktowej propozycji znalazło się m.in. wycofanie amerykańskich oddziałów z regionu, zniesienie blokady cieśniny Ormuz, uwolnienie zamrożonych aktywów Iranu, wypłatę odszkodowań, zniesienie sankcji oraz zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie, także w Libanie. Przewidziano w niej również nowy mechanizm kontroli cieśniny Ormuz.

Prezydent Trump już w piątek 1 maja zaznaczał, że nie jest zadowolony z irańskich propozycji. Stwierdził nawet, że być może nigdy nie uda się dojść do porozumienia z tym krajem i – jak to ujął – „wysadzi ich w cholerę”.

W sobotę 2 maja poruszał jeszcze ten temat na platformie Truth Social. Pisał tam, że niedługo zrobi „przegląd” planu pokojowego Irańczyków. Zaznaczył przy tym, że „nie może sobie wyobrazić, aby był on akceptowalny, skoro Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości i światu w ciągu ostatnich 47 lat”.

