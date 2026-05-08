Były asystent posła PiS zatrzymany. Usłyszał poważne zarzuty
Źródło: Wprost
Według nieoficjalnych doniesień medialnych były asystent społeczny posła PiS Marcina Horały został ujęty przez policję.

Do zatrzymania doszło w ramach akcji Hellfire, która jest wymierzona w przestępczość pedofilską – poinformował reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Podczas tego działania policja schwytała w sumie 123 osoby, a 47 z nich trafiło już do aresztu – podała rozgłośnia.

Asystent polityka miał usłyszeć zarzuty z Kodeksu karnego dotyczące produkowania, posiadania lub rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Grozi za to 15 lat pozbawienia wolności.

Według ustaleń medialnych mężczyzna miał nie przyznać się do zarzutów. Podczas przeszukania miał też utrzymywać, że „zna wpływowych ludzi”.

Zastosowano wobec niego dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. zł. Śledczy mają teraz analizować zawartość nośników, które przy nim znaleziono.

