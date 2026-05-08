Były asystent posła PiS zatrzymany. Usłyszał poważne zarzuty

Do zatrzymania doszło w ramach akcji Hellfire, która jest wymierzona w przestępczość pedofilską – poinformował reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Podczas tego działania policja schwytała w sumie 123 osoby, a 47 z nich trafiło już do aresztu – podała rozgłośnia.

Zatrzymano byłego asystenta Marcina Horały

Asystent polityka miał usłyszeć zarzuty z Kodeksu karnego dotyczące produkowania, posiadania lub rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Grozi za to 15 lat pozbawienia wolności.

Według ustaleń medialnych mężczyzna miał nie przyznać się do zarzutów. Podczas przeszukania miał też utrzymywać, że „zna wpływowych ludzi” .

Zastosowano wobec niego dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. zł. Śledczy mają teraz analizować zawartość nośników, które przy nim znaleziono.

