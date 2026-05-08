Dwa dni wysokich temperatur i koniec. Na kolejne uderzenie ciepła przyjdzie nam poczekać

Najbliższe dni w Polsce upłyną pod znakiem zmiennej pogody, jeśli chodzi o temperaturę. W sobotę słupki rtęci pokażą od dziewięciu kresek na północnym wschodzie i 10 stopni Celsjusza nad morzem, przez 15 st. C. w centrum i 18-19 kresek na południu kraju. W niedzielę termometry będą wskazywać trochę wyższe wartości. Na północnym wschodzie Polski będzie 11 stopni Celsjusza, nad morzem 10 st. C, w centrum 18 kresek, do 21-22 stopni Celsjusza na zachodzie i południu.

Kulminacja wysokich temperatur będzie w poniedziałek. Nad morzem słupki rtęci pokażą 11 st. C, na północnym zachodzie 13 kresek, przez ok. 20 stopni Celsjusza w centrum i na południowym zachodzie do 23 st. C. na południowym wschodzie. We wtorek dojdzie już jednak do tąpnięcia. Nad morzem i w kotlinach górskich termometry będą wskazywać osiem kresek, a najcieplej będzie na północnym wschodzie – tam 13 stopni Celsjusza.

Pogoda na 10 dni w Polsce. Jakie temperatury będą w najbliższym czasie?

W kolejnych dniach temperatura ma jednak systematycznie wzrastać. W środę nad morzem będzie dziewięć st. C., przez 11-12 kresek na północy i Podhalu do 16 stopni Celsjusza na południu. W czwartek słupki rtęci pokażą nad morzem 10-11 st. C., a w pozostałym obszarze kraju 13 – 18 kresek. Podobnie będzie w przyszły piątek. Na Półwyspie Helskim termometry mają pokazać około osiem stopni Celsjusza, przy 13 – 18 w innych częściach Polski. W kolejny weekend powinno być ciepło.

W sobotę temperatury będą się kształtować od 14 do 18 st. C. na Podkarpaciu, Podlasiu, Warmii, Mazurach, Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Z kolei na pozostałym obszarze kraju ma być 19-20 kresek. Najcieplej będzie na Mazowszu – 21 stopni Celsjusza. W niedzielę pogoda ma być bardziej pomieszana. Na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim, Kujawach, Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce i Ziemi Łódzkiej będzie 12 – 18 kresek, a w reszcie Polski 19 – 22 stopnie Celsjusza.

