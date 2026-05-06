Najsłynniejszy bocian w Polsce w nowej roli. „Przed Krutkiem duże wyzwanie”

To bez wątpienia najsłynniejszy bocian w Polsce. Pod koniec lutego Krutek wrócił do swojej wsi – mazurskiej Krutyni – szybciej niż zwykle, ale jego stan pozostawał wiele do życzenia. Był skrajnie wyczerpany po trudnej i długiej podróży.

Długa podróż bociana Krutka

Dzięki zamontowanemu nadajnikowi telemetrycznemu specjaliści i pasjonaci przyrody mogli na bieżąco obserwować jego trasę. Na początku stycznia ruszył z Szarm el-Szejk, potem przez kilka tygodni korzystał z dogodnych warunków żerowiskowych w Dolinie Jordanu. Na początku lutego bocian ruszył dalej na północ, przelatując między innymi nad Syrią i Jordanią. Po drodze zrobił jeszcze przystanek na regenerację w Rumunii, a 20 lutego zatrzymał się w rejonie Nowosiółki w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie.

Ostatecznie odnaleziono go około sześćdziesiąt kilometrów od gniazda. Trafił do ośrodka rehabilitacyjnego dla zwierząt – tam otrzymał niezbędną pomoc i szybko odzyskał siły.

Budował gniazdo i oczekiwał partnerki. Teraz para wysiaduje jaja

Po powrocie do formy Krutek natychmiast zabrał się za przygotowanie gniazda. Przez dłuższy czas czekał na swoją partnerkę, która dotarła do niego dopiero po dwóch tygodniach. Gdy w końcu się pojawiła, para rozpoczęła przygotowania do sezonu lęgowego. Efekty okazały się imponujące!

– Nasz bocian Krutek i jego partnerka mają w tym roku wyjątkowy powód do radości – mówi Krzysztof Wittbrodt, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego cytowany przez Fakt. – W gnieździe pojawiło się aż pięć jaj. Bociany białe zwykle składają cztery jaja, więc odchowanie tak licznego potomstwa to duże wyzwanie i ogromny wysiłek dla rodziców – ocenia specjalista i dodaje, że powodzenie misji, przed którą stanęły bociany zależy między innymi od pogody i dostępności pokarmu.

„Przed nami czas pełen emocji”

Krutek od lat jest symbolem Krutyni – wykluł się właśnie tutaj siedem lat temu. Jako pisklę wypadł z gniazda i został odnaleziony przez mieszkańca wsi. Trafił pod opiekę Mazurskiego Parku Krajobrazowego, gdzie wyposażono go w nadajnik systemu GPS. Dzięki temu dziś jego migracje można śledzić z niezwykłą dokładnością.

– Trzymamy kciuki za Krutka, jego partnerkę i przyszłe potomstwo – dodaje dyrektor. – Okres wysiadywania trwa około 33-34 dni, więc przed nami czas pełen emocji i oczekiwania na małe bociany – podsumowuje.

Czytaj też:

Umieścili na bocianach miniaturowe plecaki. Przełomowe badania PolakówCzytaj też:

Wracają, ale inaczej niż zwykle. Eksperci przyjrzeli się bocianom