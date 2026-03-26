Czekał na nią blisko miesiąc. Bocian Krutek może odetchnąć z ulgą

Niemal miesiąc przed rozpoczęciem kalendarzowej wiosny, bo 21 lutego bocian Krutek wrócił do Polski. Jego podróż z Szarm el-Szejk była na bieżąco monitorowana przez Mazurski Park Krajobrazowy, a przyrodnicy z zapałem informowali internautów jego postępach. Gdy przyleciał do miejsca docelowego – czyli wsi Krutyń, od nazwy której nosi swoje imię – był wyczerpany.

Trafił do tamtejszego Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów i po kilku dniach obserwacji wrócił na wolność. „Dzięki troskliwej opiece i spokojowi, jaki miał w ośrodku, odzyskał siły i mógł bezpiecznie wrócić tam, gdzie jego miejsce” – informowali w mediach społecznościowych pracownicy wspomnianego parku.

Przyleciał do Krutyni i czekał na lubą

Bocian mógł zająć się porządkowaniem i przygotowywaniem gniazda na przybycie partnerki. I stało się – blisko miesiąc po przylocie Krutka, dołączyła do niego jego druga połówka. – Para wspólnie uzupełnia braki w gnieździe. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to samica złoży jaja, z których wyklują się młode – przekazał Mazurski Park Krajobrazowy.

Nie wiadomo co prawda, czy to ta sama samica bociana, co w zeszłym roku, bowiem nie jest zaobrączkowana. Jakub Masiarz z działu ochrony przyrody Mazurskiego Parku Krajobrazowego wyjaśnił, że samce rzadko mają potomstwo co roku z tymi samymi samicami.

Bocian Krutek już z partnerką. Oczekiwanie na jaja

Jak tłumaczył ekspert, do momentu przylotu partnerki, bociany zazwyczaj same nabudowują gniazdo. Gdy jednak do samca dołączy samica, już we dwójkę zabierają się za uzupełnianie braków w gnieździe, oboje też znoszą materiał do jego budowy. – Gdy samica złoży jaja, to ona siedzi w gnieździe. Samiec donosi pokarm dla siebie i dla samicy, ale też wymienia się z partnerką podczas inkubacji jaj – wyjaśnił Jakub Masiarz.

Obserwujący Krutka czekają teraz na pojawienie się młodych bocianów. Jak dodał Masiarz, w ciągu kilkunastu dni mogą pojawić się jaja, bowiem zaobserwowano kopulację Krutka i jego partnerki.

W ostatnim czasie w Mazurskim Parku Krajobrazowym para bocianów wychowywała 3-4 młodych.

Krótka historia Krutka

Jak to się stało, że akurat ten bocian biały stał się symbolem miejscowości Krutyń? Zaczęło się dramatycznie – jako maluch wypadł z gniazda i został uratowany przez okolicznych mieszkańców i pracowników Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Został zaobrączkowany i otrzymał specjalny nadajnik GPS, dzięki któremu można obserwować jego trasy migracji.

Rokrocznie jego lot z Afryki do gniazda na Mazurach wzbudza mnóstwo emocji. Podróż Krutka bowiem śledzą tysiące osób, trzymając kciuki za jego bezpieczny powrót do domu.

Wracają, ale inaczej niż zwykle. Eksperci przyjrzeli się bocianom

