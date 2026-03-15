Bociany dotarły na polski biegun zimna. To oznacza jedno

Na Suwalszczyźnie, nazywanej często polskim biegunem zimna, pojawiły się już pierwsze bociany. Jak twierdzi Teresa Świerubska, dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego, ich przylot to wyraźny sygnał zbliżającej się wiosny.

Pracownicy parku jednego z bocianów zauważyli w Bachanowie w pobliżu jeziora Hańcza – najgłębszym jeziorem w Polsce. Kolejne obserwacje pojawiają się również w internecie; mieszkańcy regionu oraz miłośnicy przyrody dzielą się informacjami o ptakach wracających po zimie do swoich gniazd.

W niektórych miejscach przyrodnicy zainstalowali specjalne kamery, dzięki którym można na bieżąco śledzić powroty bocianów do polskiej macierzy.

Bociany dotarły na polski biegunie zimna

Suwalszczyzna to jeden z regionów Polski, gdzie zazwyczaj bociany pojawiają się najpóźniej. Wynika to nie tylko z długiej drogi, którą muszą pokonać ze swoich zimowisk, ale także z chłodniejszego klimatu panującego w tej części kraju.

Tym razem ptaki przyleciały jednak nieco wcześniej niż zwykle, co nie umknęło uwadze przyrodników i ornitologów. – Do parku zlatują pierwsze bociany. Są to pojedyncze osobniki. Przylatują nieco wcześniej niż zwykle o jakieś 10 dni – mówiła Polskiej Agencji Prasowej Teresa Świerubska.

Jak wyjaśniła dyrektor parku, najprawdopodobniej są to samce. Zwykle pojawiają się jako pierwsze, aby przygotować gniazda przed przylotem samic – porządkują je i naprawiają.

Często pomagają im w tym także przyrodnicy, którzy wcześniej wzmacniają konstrukcje gniazd. Ornitolodzy zajmujący się badaniem ptaków podkreślają, że gniazda bocianów mogą wiele powiedzieć o stanie środowiska. Im więcej odpadów w krajobrazie – na polach, łąkach czy w lasach – tym częściej ptaki wykorzystują je do budowy gniazd.

Nie tylko bociany. Wiosenne ptaki powoli wracają do Polski

W ostatnich dniach na Suwalszczyźnie zrobiło się słonecznie i wyraźnie cieplej. Mimo to w wielu miejscach nadal zalega lód oraz zmarznięty śnieg – zwłaszcza na jeziorach i w lasach.

Do regionu zaczynają wracać także inne gatunki ptaków zwiastujące wiosnę. Przyrodnicy obserwują już między innymi żurawie, czajki, zięby, skowronki oraz szpaki.

Na swoim profilu w mediach społecznościowych Suwalski Park Krajobrazowy zachęca do obserwowania budzącej się przyrody. „Wiosna w dolinie Czarnej Hańczy. To jedno z ulubionych miejsc godujących żurawi w Parku. Ich piękny klangor o tej porze roku niesie się szerokim echem po okolicy” – napisali przedstawiciele parku.

Do Polski w tym okresie wraca coraz więcej migrujących ptaków. Oprócz bocianów można obserwować także skowronki, czajki, żurawie oraz różne gatunki ptaków drapieżnych.

