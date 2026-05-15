Polska pod wpływem ekstremalnej pogody? Najnowsze prognozy na lato

Jak wynika z najnowszych prognoz na wakacje, nadchodzące lato w Polsce może być cieplejsze niż zwykle. Analizy oparte europejskich i amerykańskich modelach meteorologicznych obejmują okres od czerwca do końca sierpnia i wskazują na temperatury wyższe od norm z lat 1991-2020.

Według prognoz, średnia temperatura w kraju może być wyższa o około 1-2 stopnie Celsjusza względem wieloletniej normy. Oznacza to długie okresy gorącej i męczącej pogody z częstymi falami upałów.

Najcieplej ma być przede wszystkim na zachodzie i południu Polski. Temperatury w przedziale 25-30 stopni Celsjusza mogą pojawiać się na naszych termometrach regularnie. W czasie napływu gorącego powietrza z południa Europy możliwe będą również dni z temperaturą przekraczającą 30 stopni.

Burzowe lato 2026. Możliwe gwałtowne ulewy i podtopienia

Synoptycy zwracają uwagę, że lato 2026 może upłynąć pod znakiem częstych burz i opadów konwekcyjnych. Chodzi o intensywne, ale lokalne opady związane z gwałtownym rozwojem chmur burzowych. Taki scenariusz przewidują zarówno europejskie modele Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych, jak i amerykański model klimatyczny Climate Forecast System.

To oznacza, że zamiast spokojnych, długotrwałych deszczy mogą dominować nagłe ulewy, silny wiatr i wyładowania atmosferyczne. W wielu miejscach kraju może dochodzić do lokalnych podtopień, a nawet tak zwanych powodzi błyskawicznych.

Meteorolodzy ostrzegają, że pojedyncze burze w ciągu kilku godzin mogą przynieść tyle deszczu, ile normalnie spada przez kilka tygodni. Szczególnie niebezpieczne będą sytuacje ze słabym przepływem powietrza, gdy burze przemieszczają się bardzo wolno lub niemal stoją w miejscu.

Susza i pożary lasów. Ogromne ryzyko

Choć opadów może być więcej niż zwykle, ze względu na ich nierównomierny charakter sytuacja hydrologiczna w naszym kraju niekoniecznie musi ulec poprawie. Eksperci podkreślają, że gwałtowne ulewy nie są w stanie skutecznie nawodnić gleby – tak jak spokojny, długotrwały deszcz.

To oznacza, że mimo częstych burz problem suszy w wielu regionach może nadal się utrzymywać. Dodatkowo wysokie temperatury zwiększą ryzyko pożarów lasów.

Prognozy wskazują też na możliwość występowania tak zwanych tropikalnych tropikalnych, czyli takich, podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza. Takie zjawiska najczęściej pojawiają się podczas intensywnych fal upałów.

Dynamiczne lato w całej Europie

Oieplający się klimat sprzyja coraz częstszemu występowaniu gwałtownych zjawisk pogodowych. Eksperci twierdzą, że coraz słabszy prąd strumieniowy sprawia, że burze wolniej się przemieszczają i mogą dłużej utrzymywać nad jednym obszarem.

To właśnie dlatego lokalne ulewy stają się coraz bardziej niebezpieczne. Nawet jeśli prognozy długoterminowe mogą jeszcze się zmieniać, obecne wyliczenia wskazują na to, że lato 2026 w Polsce może być wyjątkowo dynamiczne.

