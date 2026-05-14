Pogoda na Boże Ciało może zaskoczyć. Są pierwsze zapowiedzi synoptyków

W tym roku Boże Ciało przypada 4 czerwca w czwartek. Oznacza to, że biorąc zaledwie jeden dzień urlopu, można skorzystać z czterech dni wolnego. 13 maja synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali europejskie modele synoptyczne ECMWFS. Zawierają one spodziewane temperatury na kolejne tygodnie.

Boże Ciało 2026. Jaka będzie pogoda?

Zgodnie z zapowiedziami synoptyków od 1 do 7 czerwca w całej Polsce powinna utrzymywać się stosunkowo wysoka temperatura. Na południu kraju termometry mają wskazywać od 18 do 22 st. C. Podobnie będzie w centrum oraz na zachodzie. Nieco chłodniej może być na północy Polski. W okolicach Gdańska temperatura może wynieść około 16 st. C. W tym tygodniu mogą się też pojawić niewielkie opady deszczu. Największa suma opadów jest spodziewana w rejonach podgórskich oraz w południowym pasie kraju.

Prognoza pogody na kolejne dni

Agnieszka Prasek, rzeczniczka prasowa i synoptyczka IMGW poinformowała, że od piątku 15 maja do niedzieli 17 maja „znajdziemy się w zasięgu niżu z aktywnymi frontami atmosferycznymi, który sprowadzi burze, intensywne opady deszczu, lokalnie grad i porywisty wiatr”.

– Ta sytuacja będzie rozwijać etapami. Od dynamicznych burz, ulew w piątek, po bardziej rozległe i wielogodzinne opady w weekend. Szczególnie na południu i południowym wschodzie kraju – mówiła Prasek.

Jak dodała, „pogoda skomplikuje się nieco bardziej pod koniec weekendu. Na początku kolejnego tygodnia mogą utrzymywać się intensywne opady na południu i na południowych wschodzie kraju” .

Z komunikatu IMGW wynika również, że w okresie „14–21.05 prognozowane są częste burze, miejscami z gradem, porywami wiatru do 70–80 km/h (w piątek lokalnie mogą być również silniejsze) oraz opadami deszczu 10–20 mm, lokalnie i w krótkim czasie”. W górach wiatr może osiągać prędkość do 80 km/h. Lokalnie są możliwe podtopienia oraz utrudnienia komunikacyjne.

