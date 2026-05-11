Zimna Zośka namiesza w Polsce? Synoptyk przedstawił nową prognozę

Damian Zdonek, synoptyk tvnmeteo.pl, przygotował długoterminową prognozę temperatury dla Polski. Przewidywania te swoim zasięgiem obejmują najbliższe 16 dni.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. „Zimna Zośka” zaatakuje?

Już w poniedziałek 11 maja burzowy front atmosferyczny wypchnie z Polski ciepłe powietrze. „W zamian otrzymamy zdecydowanie chłodniejszą i bardziej wietrzną aurę z przewagą dużego zachmurzenia z lokalnymi, przelotnymi opadami deszczu. W nocy pojawiać się będą rozpogodzenia, a to niesie ryzyko przymrozków, które są już tradycją w połowie maja. Chodzi o zjawisko zimnych ogrodników, zimnej Zośki, które jest charakterystyczne dla Europy Środkowo-Wschodniej” – czytamy w analizie synoptyka.

W pierwszej połowie tygodnia temperatura będzie wahała się od 12 do 17 stopni Celsjusza, a wraz z kolejnymi dniami będzie robiło się coraz cieplej. W najbliższy weekend termometry będą wskazywały od 16 do 22 stopni.

Tendencja wzrostowa temperatury utrzyma się także w kolejnym tygodniu, a najgoręcej będzie 21-22 maja, kiedy będzie nawet 28 kresek na termometrach. Weekend również zapowiada się ciepło, chociaż temperatura delikatnie spadnie w niedzielę 24 maja. Wówczas będzie od 17 do 23 stopni Celsjusza. W ostatnich dniach, które obejmuje długoterminowa prognoza, czyli 25-26 maja, temperatury będą wynosić od 20 do 26 stopni Celsjusza.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Jest jedno „ale”

Należy jednak pamiętać, że prognozy o tak dalekim zasięgu są obarczone dużym ryzykiem błędu. Występuje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych. Dlatego też należy traktować je w kategorii podpowiedzi, a nie brać za pewnik.

