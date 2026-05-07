Burze z gradem przejdą przez Polskę. Nowa prognoza IMGW

Aura pogodowa w Polsce mało co przypomina tę, która dominowała w majówkę. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w czwartek temperatura maksymalna wyniesie 9-12°C na zachodzie i północy, około 16°C w centrum, do 23°C na południowym wschodzie.

Zachmurzenie, burze i grad. Po majówkowej pogodzie nie ma niemal śladu

Wieczorem zachmurzenie będzie duże, gdzieniegdzie większe przejaśnienia, a na południowym wschodzie również rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu również burze, punktowo z gradem. Miejscami jest prognozowana suma opadów deszczu ok. 10 mm.

W czasie burz wysokość opadów do 15 mm, a na południowym wschodzie do około 25 mm. Wiatr w większości kraju słaby i umiarkowany, a na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty. W czasie burz porywy mogą osiągnąć prędkość do 70 km/h.

Gwałtowne zjawiska pogodowe w Polsce. Temperatura do 20°C

W piątek 8 maja również należy spodziewać się zachmurzenia dużego, z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami prognozowane są opady deszczu, na krańcach południowych możliwe również burze – zwłaszcza w pierwszej połowie dnia. Na wschodzie kraju opady mogą być okresami o natężeniu umiarkowanym.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że wysokość opadów na wschodzie kraju oraz w czasie burz wyniesie do ok. 15 mm. Temperatura maksymalna będzie wynosić 8-12°C na północy, około 15°C na przeważającym obszarze kraju, do 18°C-20°C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, a na wybrzeżu okresami także dość silny i porywisty, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h.

Tomasz Wasilewski, synoptyk i prezenter TVN Meteo, opracował długoterminową prognozę temperatury dla Polski. Wynika z niej, że ci, którzy schowali już cieplejsze ubrania do szaf, będą musieli na nowo po nie sięgnąć.

Naukowcy ostrzegają przed „super El Niño". Polska doświadczy niebezpiecznych zjawisk

