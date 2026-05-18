Długoterminowa prognoza dla Polski. Synoptyk wskazuje, kiedy nastąpi zwrot

Druga połowa maja rozpoczęła się w deszczowej i dość chłodnej aurze. Podobny typ cyrkulacji powietrza, czyli z napływem chłodniejszych mas z północy, będzie utrzymywał się także w kolejnych dniach, bo wyż, który znajduje się nad Skandynawią, ma sięgać również do naszej części Europy.

„W strefie oddziaływania tego wyżu, a więc także u nas, będzie dużo chłodniej niż na przykład na wschodzie czy południowym zachodzie kontynentu. Do tych rejonów Europy będzie płynąć gorące powietrze – z tego powodu w Hiszpanii i w Rosji w ciągu kilku najbliższych dni zrobi się upalnie i ma być nawet powyżej 30 stopni Celsjusza” – czytamy w analizie Tomasza Wasilewskiego, synoptyka i prezentera tvnmeteo.pl.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Zwrot na początku czerwca

W poniedziałek 18 maja temperatura w Polsce będzie wahała się od 12 do 18 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach, aż do piątku włącznie, zrobi się nieco cieplej, a termometry wskażą od 16 do 22 stopni. Znacznie lepsze warunki będą obowiązywały w weekend 23-24 maja, kiedy na termometrach będzie od 19 do nawet 25 kresek. W ostatnim tygodniu maja ponownie zrobi się chłodniej i należy spodziewać się wartości na poziomie od 15 do 23 stopni Celsjusza.

31 maja zacznie się kolejny pogodowy zwrot, a temperatury podskoczą do 20-26 stopni. Długoterminowa prognoza pogody, którą przygotował Tomasz Wasilewski, sięga 2 czerwca – tego dnia będzie od 21 do nawet 29 stopni Celsjusza.

Warto pamiętać, że tak odległe przewidywania są obarczone dużym ryzykiem błędu. Dlatego też należy je traktować w kategorii wskazówki, a nie brać za pewnik. Dzieje się tak mimo coraz większej znajomości procesów pogodowych, a także coraz większej mocy obliczeniowej stosowanych sprzętów.

