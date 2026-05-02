Tusk wskazał największe zagrożenie dla NATO. „To nie zewnętrzni wrogowie”

Stany Zjednoczone postanowiły wycofać 5 tysięcy żołnierzy, stacjonujących w Niemczech w ramach wzmacniania tego regionu NATO. Decyzja Amerykanów wywołała liczne komentarze w Europie. Jednym z głośniejszych będzie z pewnością ten, którego autorem jest Donald Tusk.

Tusk o największym zagrożeniu dla NATO

„Największym zagrożeniem dla społeczności transatlantyckiej nie są jej zewnętrzni wrogowie, ale postępujący rozpad naszego sojuszu” – pisał na X szef polskiego rządu. „Musimy zrobić wszystko, czego trzeba do odwrócenia tego katastrofalnego trendu” – dodawał Tusk.

Rzeczniczka NATO Allison Hart starała się wyciągnąć pozytywne wnioski z odwołania amerykańskiego kontyngentu. „Współpracujemy, żeby zrozumieć szczegóły decyzji dotyczącej redukcji sił USA” – pisała na X.

„Ta zmiana świadczy o potrzebie dalszego inwestowania przez Europę w obronność i wzięcia na siebie większej części odpowiedzialności za nasze wspólne bezpieczeństwo” – dodawała Hart.

Do sprawy odniósł się również minister obrony Niemiec Boris Pistorius. – Jako Europejczycy musimy wziąć większą odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo – mówił. Zaznaczył, że przyszłe misje wojskowe będą koordynowane z sojusznikami.

Amerykanie wycofują żołnierzy z Niemiec

O powrocie około 5 tys. amerykańskich żołnierzy do ojczyzny minister wojny Pete Hegseth poinformował w piątek 1 maja. Jak mówił, operacja relokacji ma zająć od 6 do 12 miesięcy.

W Niemczech przebywało około 36 tys. żołnierzy USA. Prezydent Donald Trump powiadał jednak, że będzie chciał zredukować ich liczbę. Miał to być odwet za neutralną postawę Niemiec w trakcie wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem.

„Stany Zjednoczone analizują i rozważają możliwe ograniczenie (liczebności) żołnierzy w Niemczech, a decyzja będzie podjęta w najbliższym czasie. Dziękuję za uwagę!” – pisał Trump na platformie Truth Social, zaskakując przy tym urzędników w Pentagonie.

USA ostrzegają Europę, trwa analiza wniosków. Polska jednym z poszkodowanychCzytaj też:

W Europie tworzy się nowy układ sił. „Polska znajduje się dziś w doskonałej sytuacji”