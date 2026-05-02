Co z podkupowaniem pracowników Sakiewiczowi? „Dzwonią do mnie ludzie z TV Republika”

Producent wykonawczy Newsmax Polska Wojciech Surmacz w rozmowie z Wirtualnymi Mediami przekonywał, że w naszym kraju jest miejsce dla kolejnej stacji informacyjnej. Jego zdaniem kanał sięgnie po taki format, który „do tej pory nie funkcjonował na rodzimym rynku”. – To będzie znacząca różnica i bardzo interesująca oferta dla polskiego widza – zapewniał Surmacz. 28 maja ma zostać przedstawiona ramówka oraz twarze stacji. Newsmax wystartuje na początku czerwca.

– Wiele twarzy będzie rozpoznawalnych, a kilka, myślę, że nie. Kluczem jest profesjonalizm, a nie rozpoznawalność, czy fejm – tłumaczył producent wykonawczy Newsmax Polska. Nie chciał jednak rozmawiać o konkretnych nazwiskach. Zapewnił, że „każdy profesjonalny dziennikarz pasuje” do stacji. Kanał ma m.in. stawiać na młode twarze. – Ten skład będzie zaskakujący – przekonywał Surmacz.

TV Republika i masowe odejścia do Newsmax Polska? Wojciech Surmacz z jasną deklaracją

– Myślę, że Tomasz Sakiewicz i Republika nie są i nie będą konkurencją dla Newsmax – ocenił producent wykonawczy stacji. Surmacz zapewnił, że „nie podkupuje pracowników TV Republika”. Tonował również doniesienia, że do jego stacji tłumne wysyłane są CV pracowników kanału Sakiewicza. – Była profesjonalna rekrutacja. Dzwonią do mnie ludzie z Republiki z pytaniami – zastrzegł producent wykonawczy Newsmax Polska.

Według planów stacja „w zasadzie ma być dostępna na wszystkich platformach, oprócz nadajników naziemnych”. Trwają rozmowy z właścicielami ws. emisji na YouTube. Nadawca wystąpił o koncesję w Holandii. Linia programowa stacji ma być centroprawicowa. – Przede wszystkim w przeciwieństwie do Republiki i wPolsce24 nie będziemy medium tożsamościowym. Nie jesteśmy medium politycznym. Każdy może ocenić nasz portal – mówił Surmacz.

„Jeżeli ktoś mi zarzuca, że wchodzę w projekt prorosyjski, jest po prostu szaleńcem”

Kanał ma być „normalną, komercyjną stacją”. Newsmax Polska ma utrzymywać się z reklam i przychodów od dostawców płatnej telewizji. – Na pewno nie będziemy się utrzymywali z wpłat telewidzów – zadeklarował producent wykonawczy stacji. Kanał będzie miał swój główny program informacyjny. Na starcie w Newsmax Polska będzie pracowało ponad 100 osób. Surmacz zakończył, że „jeżeli ktoś mu zarzuca, że wchodzi w projekt prorosyjski, jest po prostu szaleńcem”.

