Masowe odejścia z TV Republika do konkurencji? „Nawet 70 proc. zespołu myśli o przejściu”

Od ponad tygodnia działa portal Newsmax Polska, a za miesiąc powinien wystartować kanał telewizyjny. Osoba z TV Republika ujawniła Wirtualnym Mediom, że na przejście zdecydował się jeden z pracowników technicznych stacji Tomasza Sakiewicza, który „dostał bardzo dobre warunki, co wywołało duże poruszenie”. – Moim zdaniem to nawet 70 proc. zespołu myśli o przejściu. Odzew może będzie, ale dowiadujemy się o transferach, dopiero kiedy ktoś znika – ujawniło źródło.

Pada zapewnienie, że ludziom w TV Republika nie przeszkadzają kontrowersje dotyczące powiązań właściciela Newsmax Polska. Chęć do opuszczenia stacji Sakiewicza ma wynikać z „braku zadowolenia z warunków pracy i braku perspektyw finansowych”. – Sytuacja jest krytyczna, ludzie mają kredyty i nie mogą ich spłacać. Słyszałem, że Newsmax proponuje bardzo dobre warunki, ale wystarczy płacić na czas, to już jest bardzo atrakcyjne. Studenci nawet już odchodzą – zdradził rozmówca.

Pracownicy TV sondują zmianę pracy. „Newsmax wie, ile dostał CV z Republiki, także Kanał Zero TV”

Rozważane mają być również przejścia do innych mediów. – Newsmax wie, ile dostał CV z Republiki, również Kanał Zero TV. Gdyby Telewizja Polska przejęła z powrotem ludzi z czasów Jacka Kurskiego, z Republiki odeszłoby 90 proc. osób, które przyszły z TVP – słychać. Tuż po tym, jak wystartował portal Newsmax Polska, eksperci zabrali głos ws. serwisu.

– Może właśnie poraża faktem, że ktoś nie zauważył, że dziś aspirujące ogólnopolskie medium nie może wyglądać jak lokalny portal dekadę temu. Jak ma to wszystko tak właśnie wyglądać, to wielkiego sukcesu nie wróżę. Takich portali mamy na pęczki – komentowała Redaktorka naczelna serwisu Jawny Lublin Agnieszka Mazur. Ekspertka zastanawiała się, że „czy po prostu nie chodzi o to, aby być obecnym na medialnej mapie Polski”.

