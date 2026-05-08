Po decyzji MEN zawrzało. Szef ZNP grzmi: Nowacka uległa presji
Barbara Nowacka Źródło: PAP / Krzysztof Ćwik
Sławomir Broniarz odniósł się do najnowszej decyzji MEN ws. edukacji zdrowotnej. Szef ZNP uważa, że jest to „zgniły kompromis”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że edukacja zdrowotna od roku szkolnego 2026/2027 będzie przedmiotem obowiązkowym w klasach od IV do VIII szkoły podstawowej oraz przez dwa lata w szkołach ponadpodstawowych. „Obowiązkowe będą takie działy, jak: bezpieczeństwo, higiena cyfrowa, odżywianie, profilaktyka uzależnień, zdrowie psychiczne, fizyczne i społeczne oraz pierwsza pomoc. Nieobowiązkowe będą natomiast zagadnienia dotyczące zdrowia seksualnego” – czytamy w komunikacie MEN.

O to, jak Polki i Polacy oceniają decyzję resortu edukacji, zapytaliśmy w niedawnym sondażu SW Research dla „Wprost”. 55,9 proc. recenzuje ją dobrze, a 29,9 proc. – źle. 14,2 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.

Wrze po decyzji MEN ws. edukacji zdrowotnej. Szef ZNP: Zgniły kompromis

Do sprawy odniósł się także Sławomir Broniarz. – To jest zgniły kompromis. Związek Nauczycielstwa Polskiego przy poprzednim dywagowaniu na ten temat, a także obecnie, uważa, że jest to próba chowania głowy w piasek – ocenia Sławomir Broniarz w podcaście „Rozmowa Wprost”.

– Najczęściej jest tak, że o oświacie dyskutują ci, którzy edukację pamiętają z doświadczeń własnych, bądź oceny funkcjonowania swoich pociech w szkole, ale mają niewielki zasób wiedzy na temat rozwiązań prawnych – dodał.

Zdaniem szefa ZNP nawet jeżeli szefowa MEN miała inne zdanie w tej sprawie, to „uległa presji polityków”. – Ale bez wątpienia, z punktu widzenia tych, do których byłoby to adresowane, edukacja seksualna jest potrzebna. To jest zupełnie inna pora, inny czas, inne media towarzyszą szkole, aniżeli towarzyszyły tym, którzy kontestują, krytykują i suchej nitki na Nowackiej z tego powodu nie zostawiają – podkreślił Broniarz. Jak zauważył, dzieci powinny uczyć się o aspektach dotyczących tej sfery życia w szkole, a nie czerpać wiedzę z internetu, czy od swoich kolegów.

