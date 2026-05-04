Przewodniczący polskich biskupów skrytykował zmianę MEN. „Państwo powinno to prawo szanować”

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda SAC w sobotę 2 maja przewodniczył na Jasnej Górze uroczystości Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Duchowny powiedział, że w nurt zeświecczonej kultury wpisują się takie decyzje jak wprowadzenie przedmiotu edukacja zdrowotna przez MEN, który zastąpił przedmiot Wychowanie do życia w rodzinie.

– Przedmiot edukacja zdrowotna, wprowadzony bez zgody rodziców, jako nieobowiązkowy cieszył się zaledwie 30-procentową frekwencją. Ale to nie przeszkodziło, aby został wprowadzony jako obowiązkowy – mówił hierarcha. Zestawił to z religią, na którą chodzi dzisiaj około 70 proc. uczniów, a która nie jest obowiązkowa. Abp Wojda powołał się też na zapisy konstytucji i wskazał, że rodzice mają pierwotne i niezbywalne prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa. Arcybiskup Tadeusz Wojda uderzył w MEN

– Państwo powinno to prawo szanować i wspierać, a nie ograniczać przez narzucanie jednolitej obowiązkowej wizji edukacyjnej w tak wrażliwej sferze, jak wychowanie do zdrowia i kształtowanie relacji międzyludzkich – tłumaczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Abp Wojda przyznał, że „w obecnym kształcie przedmiot posiada wiele pozytywnych treści, zwłaszcza w zakresie ochrony i obrony dziecka przed różnymi zagrożeniami”.

Hierarcha dodał jednocześnie, że „zawiera także treści bardzo problematyczne, które nie respektują należycie wartości małżeństwa i rodziny”. – Mając na uwadze prawdziwe dobro uczniów, apelujemy do instytucji państwowych o podjęcie w sprawie Edukacji zdrowotnej szerokiego i merytorycznego dialogu pomiędzy podstawowymi podmiotami wychowania, czyli szkołą, rodziną, Kościołem katolickim oraz innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi – zakończył abp Wojda.

