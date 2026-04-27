Jedna chwila i doszło do tragedii. Śmiertelny wypadek na kolei

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek 27 kwietnia tuż przed godziną 15:00 w Świdnicy na Dolnym Śląsku, w rejonie wiaduktu nad ul. Polna Droga.

Dolny Śląsk. Tragedia na torach. Kobieta nie żyje

Służby zostały zaalarmowane około godziny 14:40. Na miejsce skierowano policję, straż pożarną oraz inne służby ratunkowe. Jak przekazano w komunikacie Kolei Dolnośląskich, doszło do potrącenia osoby postronnej przez pociąg.

Do tragedii doszło, gdy szynobus relacji Kudowa-Zdrój – Legnica potrącił kobietę znajdującą się na torach. Niestety, 76-latka zginęła na miejscu. Informację o jej śmierci potwierdziła Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy. Funkcjonariusze prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności wypadku.

Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń, kobieta miała przechodzić przez tory w miejscu nieprzeznaczonym do ruchu pieszych. Teren ten, położony pomiędzy Osiedlem Słowiańskim a ul. Śląską, jest często wykorzystywany przez mieszkańców jako skrót, mimo że przejście nie jest tam legalne ani bezpieczne. Według wstępnych informacji seniorka miała się potknąć i przewrócić wprost na torowisko.

Wypadek na Dolnym Śląsku. Utrudnienia dla pasażerów

W związku z wypadkiem wprowadzono zmiany w organizacji ruchu kolejowego. Wstrzymano ruch kolejowy na odcinku Świdnica Kraszowice – Świdnica Miasto, co spowodowało poważne utrudnienia i opóźnienia w kursowaniu pociągów. Z kolei na trasie Świdnica Miasto – Mościsko Dzierżoniowskie – Świdnica Miasto uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Koleje Dolnośląskie apelują do pasażerów o uwzględnienie możliwych opóźnień oraz korzystanie z alternatywnych połączeń.

Służby podkreślają, że wszystkie okoliczności tragedii są obecnie szczegółowo analizowane. Śledczy będą ustalać zarówno przebieg zdarzenia, jak i to, w jaki sposób doszło do wejścia kobiety na tory w miejscu niedozwolonym.

Czytaj też:

