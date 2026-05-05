Matura grupy uczniów unieważniona. CKE potwierdza

W poniedziałek 4 maja został przeprowadzony pisemny egzamin maturalny na poziomie podstawowym z języka polskiego. Krótko po jego rozpoczęciu w sieci zaczęły krążyć zdjęcia arkuszy.

Matura 2026. Zdjęcia arkuszy w sieci. CKE reaguje

Konsekwencją wniesienia na salę egzaminacyjną jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystania z niego jest unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu. Jak poinformowało rmf24.pl, powołując się na decyzję Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, tak właśnie stało się w przypadku kilkunastu uczniów. Sprecyzowano, że jest to skutek wycieku arkuszy i wnoszenia telefonu na egzamin dojrzałości.

We wtorek maturzyści o godz. 9:00 przystąpili do egzaminu na poziomie podstawowym z matematyki. I tym razem – w tym przypadku dosłownie po kilku minutach od jego rozpoczęcia – zdjęcia arkuszy pojawiły się w sieci.

O przecieki w czasie egzaminów maturalnych była pytana Katarzyna Lubnauer. – My od dłuższego czasu, na szczęście, nie mamy wycieku przed egzaminami. Czyli to, co się pojawia, to pojawia się w momencie, kiedy uczniowie już siedzą, piszą prace. W związku z tym, tego nie wolno robić i to jest zakazane, ale to już nie wytwarza takiej szkody, jak kiedyś, kiedy zdarzało się, że były wycieki przed egzaminami – powiedziała wiceszefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej na antenie RMF FM.

Jednocześnie Katarzyna Lubnauer stwierdziła, że w przyszłości będzie musiał zmienić się system przeprowadzania egzaminów. – Myślę, że to jest na razie pieśń przyszłości, ale będą musiały być centra egzaminacyjne, w których nie ma dostępu do internetu, w których uczniowie piszą w bardzo kontrolowanych warunkach – stwierdziła Lubnauer.

