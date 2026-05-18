Wokół domu Kaczyńskiego zaroiło się od służb. MSWiA reaguje

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że pod domem Jarosława Kaczyńskiego została przeprowadzona akcja służb, która miała związek z alarmem bombowym.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka odniosła się do sprawy fałszywych alarmów o podłożeniu ładunków wybuchowych, które w ostatnim czasie pojawiają się w różnych częściach kraju.

Jak podkreśliła, służby mają do czynienia z „kaskadowymi” zgłoszeniami trafiającymi na różne adresy, a policja prowadzi działania zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawców.

Gałecka zaznaczyła, że tego typu sprawy są wyjątkowo trudne do wykrycia, przypominając jednocześnie, że podobnych spraw nie udało się wyjaśnić m.in. w 2019 roku, kiedy podczas matur również dochodziło do fałszywych alarmów.

Rzeczniczka MSWiA zaapelowała, by nie eskalować politycznych emocji wokół sprawy i pozwolić służbom spokojnie wykonywać swoje obowiązki, podkreślając, że takie podejście leży w interesie wszystkich obywateli.

