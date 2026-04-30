Złoty pociąg to dopiero początek. „To będzie hit na całą Polskę”

Na Dolnym Śląsku znów robi się gorąco wokół tajemniczych podziemi i kolejowych legend. Tym razem jednak nie chodzi o słynny złoty pociąg, lecz o nowy projekt, który, jak zapowiadają eksploratorzy, może przyciągnąć jeszcze większą uwagę.

Tajemniczy projekt badawczy na Dolnym Śląsku

Eksploratorzy, którzy wcześniej działali m.in. w Kowalowej i rejonie Krzeszowa, zapowiadają przełom. – Pewnie pamiętacie jak niecały miesiąc temu mówiłem, że będzie głośno o Mieroszowie i okolicach. Że to przyćmi złoty pociąg na 61 kilometrze – mówi jeden z nich na nagraniu umieszczonym na kanale Kulawa Eksploracja.

Teraz, jak dodaje, pojawiły się konkretne informacje. W centrum zainteresowania znalazł się nieczynny tunel kolejowy w Unisławiu Śląskim. To właśnie tam ma zostać przeprowadzone zaawansowane badanie z użyciem technologii, które, według zapowiedzi, dotąd nie były stosowane w Polsce. – Mam przyjemność zaprosić Państwa na badania nowoczesnymi urządzeniami elektronicznymi tunelu kolejowego wyłączonego z ruchu w Unisławiu Śląskim – podkreśla jeden z badaczy.

Najpierw „złoty pociąg”, teraz „złoty tunel”

Projekt nazwano roboczo „Golden Tunnel”. Zakłada on wykorzystanie georadaru oraz technologii LIDAR do szczegółowego skanowania obiektu. – Projekt ten polegał będzie na badaniu wiązkami o częstotliwościach radiowych (…) oraz mapowaniu obszaru przy użyciu technologii LIDAR – wyjaśniają organizatorzy.

Zebrane dane mają trafić do analizy w Oksfordzie, gdzie zostaną przetworzone przez specjalny algorytm. Na wyniki nie trzeba będzie długo czekać. – Gotowe, skorelowane ze sobą wyniki i pełen raport otrzymamy po dwóch tygodniach – zapowiada koordynator projektu.

Nie brakuje też dużych oczekiwań. – Sprzęt, który tak jak mówiłem na wstępie nigdy jeszcze w Polsce nie był używany i śmiem twierdzić, że naprawdę powali na kolana. To będzie hit na cały Wałbrzych, a być może na całą Polskę – przekonują eksploratorzy.

Pierwsze badania zaplanowano na 12 maja 2026 roku w rejonie Mieroszowa. Tego dnia odbędą się także konferencje prasowe oraz prezentacja technologii. Organizatorzy zapowiadają udział mediów i znanych twórców internetowych. Na razie nie podali jednak żadnych szczegółowych danych.

