Najstarszy maturzysta w Polsce ponownie podszedł do egzaminu. Ujawnił kulisy nauki

Przypomnijmy, pan Józef po raz pierwszy przystąpił do matury w 2024 roku w jednej ze szkół w Kaliszu. Wówczas zaliczył egzaminy ustne z języka polskiego, geografii i niemieckiego. Kłopoty ze wzrokiem przyczyniły się natomiast do tego, że nie zdał egzaminów pisemnych z matematyki, języka polskiego i niemieckiego. Nie zraził się jednak i ponownie próbował je zaliczyć rok później. Wówczas także się nie udało. W tym roku ponownie podszedł do egzaminów.

Matura 2026. Józef Peruga kolejny raz przystąpił do matury

W poniedziałek 4 maja w rozmowie z „Faktem” 87-latek poinformował, że do tegorocznej matury postanowił podejść na Dolnym Śląsku. Nie ujawnił jednak, w której dokładnie szkole. Po zakończonym egzaminie z języka polskiego przyznał, że „nie poszło źle” . Dodał również, że w tym roku nie przygotowywał się samodzielnie.

– Miałem korepetycje z matematyki i polskiego. Moi nauczyciele uczyli mnie za darmo, za co jestem im bardzo wdzięczny. Korepetycje na pewno bardzo mi pomogły – przekazał.

Kalisz docenił determinację 87-latka

W ubiegłym roku prezydent Kalisza Krystian Kinastowski wręczył panu Józefowi Honorowe Świadectwo Dojrzałości. Pojawiły się na nim same oceny celujące – „za ciekawość świata i chęć nauki, wytrwałość w dążeniu do celu, inspirację dla innych, odwagę w podejmowaniu wyzwań, przełamywanie barier pokoleniowych, serdeczność i pozytywne nastawienie” .

„Dla całej Polski jest pan pozytywnym bohaterem, ale dla pozostałych tegorocznych maturzystów po prostu sigmą” – napisał wówczas w mediach społecznościowych prezydent Kalisza.

To jednak nie usatysfakcjonowało 87-latka. – Chcę mieć prawdziwą maturę. Chociaż nie jest to dla mnie łatwe zadanie, to postanowiłem przygotować się porządnie i mam nadzieję, że zdam- – mówił w rozmowie z „Faktem” .

