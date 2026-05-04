Matura 2026 z języka polskiego. Mamy arkusze i odpowiedzi

W poniedziałek 4 maja ponad 345 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych przystąpiło do egzaminów dojrzałości. Na pierwszy ogień poszedł język polski na poziomie podstawowym. Po zakończeniu matur Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała pełne arkusze.

Ponadto, przez pierwsze trzy dni matur eksperci z portalu edukacyjnego Nauka Gryzie będą przygotowywać odpowiedzi, które opublikujemy na łamach „Wprost”. Dzięki temu maturzyści będą mogli zweryfikować, jak im poszło i ilu punktów mogą spodziewać się z poszczególnych egzaminów.

Matura 2026. Harmonogram egzaminów

Egzaminy pisemne zostaną przeprowadzone od 4 do 21 maja, a ustne odbędą się w dniach 7-30 maja. Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech egzaminów na poziomie podstawowym (z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego), a także dwóch egzaminów ustnych (z języka polskiego i języka obcego). Maturzyści są też zobowiązani do przystąpienia do jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu.

Egzaminy pisemne na poziomie podstawowym:

4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski;

5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka;

6 maja (środa), godz. 9:00 – język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, ukraiński lub włoski).

Egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym:

7 maja (czwartek), godz. 9:00 – język angielski, godz. 14:00 – historia muzyki;

8 maja (piątek), godz. 9:00 – biologia, godz. 14:00 – filozofia;

11 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – matematyka, godz. 14:00 – język rosyjski;

12 maja (wtorek), godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie, godz. 14:00 – język niemiecki;

13 maja (środa), godz. 9:00 – chemia, godz. 14:00 – historia sztuki;

14 maja (czwartek), godz. 9:00 – informatyka, godz. 14:00 – język ukraiński;

15 maja (piątek), godz. 9:00 – geografia, godz. 14:00 – język mniejszości narodowych;

18 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – historia, godz. 14:00 – język francuski;

19 maja (wtorek), godz. 9:00 – fizyka, godz. 14:00 – język hiszpański;

20 maja (środa), godz. 9:00 – język polski, godz. 14:00 – język włoski;

21 maja (czwartek) – przedmioty w języku obcym.

