MEN opublikowało nowy kalendarz roku szkolnego. Kiedy ferie i wakacje?

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2025/2026 zakończą się 26 czerwca. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej wakacje oficjalnie będą trwały od 27 czerwca do 31 sierpnia.

Kalendarz roku szkolnego 2026/2027. MEN odsłania karty

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało już także kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Ogłasza się go na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego oraz ustawy i rozporządzeń regulujących zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Z komunikatu resortu wynika, że zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2026 r. Z kolei ferie zimowe odbędą się w trzech turach: 18 stycznia-31 stycznia 2027 (województwa podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie); 1 lutego-14 lutego 2027 (województwa mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie); 15 lutego-28 lutego 2027 (województwo lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie).

Wiosenna przerwa została zaplanowana w dniach od 25 do 30 marca 2027 r. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach zakończą się 25 czerwca 2027 r., a wakacje będą trwać od 26 czerwca do 31 sierpnia 2027 r.

Krótki komunikat ws. egzaminu ósmoklasisty i matur. Znak zapytania ws. daty

MEN poinformowało także, że terminy egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia 2026 r.

„Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas programowo najwyższych w liceach, technikach i szkołach branżowych II stopnia odbędzie się 30 kwietnia 2027 r. W wybranych szkołach dla dorosłych zajęcia zakończą się odpowiednio 8 stycznia 2027 r. oraz 29 stycznia 2027 r., a w części z nich rozpoczną się 1 lutego 2027 roku” – czytamy.

Czytaj też:

MEN podało termin wakacji, część dzieci może o nich zapomnieć. „Nie ma wyjścia”Czytaj też:

Nauczyciele liczyli na stały dodatek. MEN rozwiewa wątpliwości