Niezręczny incydent podczas wizyty Karola III. Trump przyłapany

Król Karol III z królową Kamilą w poniedziałek przybyli do Waszyngtonu. Brytyjscy monarchowie składają oficjalną wizytę w Stanach Zjednoczonych, która potrwa cztery dni. Królewska para spotkała się z Donaldem Trumpem i pierwszą damą Melanią Trump, a następnie udała się na przyjęcie do rezydencji brytyjskiego ambasadora w stolicy USA.

We wtorek jednym z głównych wydarzeń dnia było przemówienie, jakie król Karol wygłosił przed Donaldem Trumpem i Kongresem. Monarcha przypomniał rzeczywistą rolę NATO – podkreślił, że sojusz nie jest jednostronnym zobowiązaniem, ale wspólnotą, działającą również na rzecz Stanów Zjednoczonych w trudnych momentach. Odniósł się tym samym do zamachu z 11 września 2001 roku. – Bezpośrednio po 11 września, kiedy NATO po raz pierwszy powołało się na Artykuł 5… odpowiedzieliśmy na wezwanie razem, tak jak nasz naród robi to od ponad wieku, ramię w ramię – powiedział król.

Przypomnieć należy, że ostatnio Trump podważał sens istnienia NATO. Słowa króla Karola można było więc odczytać jako przypomnienie, jak ważny jest wspomniany sojusz.

Brytyjski monarcha o Ukrainie

Król, nawiązując do wydarzeń z 2001 roku, przeszedł do współczesnych wyzwań i sytuacji w Ukrainie. – Dziś ta sama, niezłomna determinacja jest potrzebna do obrony Ukrainy i jej najodważniejszych obywateli, aby zapewnić prawdziwie sprawiedliwy i trwały pokój – stwierdził.

Także w tym temacie król Karol staje w kontrze do tonu wielu wypowiedzi Donalda Trumpa, krytykujących Ukrainę i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Komentatorzy interpretują to jako apel skierowany do amerykańskich polityków, by nie wycofywali wsparcia dla Ukrainy.

„Razem”. Król Karol o wspólnej historii Wielkiej Brytanii i USA

W dalszej części przemówienia król podkreślił długoletnie więzi łączące Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone – zarówno w wymiarze militarnym, jak i gospodarczym.

– Nasz naród walczył i ginął razem w obronie wartości, które cenimy za oceanem i od wybrzeża do wybrzeża. Razem handlowaliśmy, wprowadzaliśmy innowacje i tworzyliśmy. Razem przetrwaliśmy najlepsze i najgorsze chwile – powiedział król. – Jednak wyzwania, przed którymi stoimy teraz, od tych, którzy chcą nam zaszkodzić na całym świecie, przez równoważenie ryzyka i szans, jakie niosą ze sobą potężne nowe technologie, po zagrożenia dla samych międzynarodowych zasad, które pozwalały nam handlować i utrzymywać równowagę sił przez 80 lat – stwierdził monarcha.

Zaznaczył również, że w związku z rosyjską agresją na Ukrainę „wolność jest zagrożona”.

Donald Trump dostał prezent. Król Karol podarował mu... dzwon

Podczas przemówienia nie zabrakło również nutki humoru. Król Karol nazwał drugą kadencję Trumpa „historyczną”. Odniósł się także do francuskich wpływów w historii USA. – Rzeczywiście, niedawno powiedział Pan, Panie Prezydencie, że gdyby nie Stany Zjednoczone, kraje europejskie mówiłyby po niemiecku. Śmiem twierdzić, że gdyby nie my, mówilibyście po francusku! – żartował.

W trakcie wieczoru brytyjski monarcha wręczył amerykańskiemu prezydentowi niecodzienny, symboliczny podarunek. W ręce Trumpa trafił oryginalny dzwon z brytyjskiego okrętu podwodnego HMS Trump, zwodowanego w 1944 roku.

– Z przyjemnością wręczam Ci w prezencie osobistym oryginalny dzwon, który wisiał na wieży dowodzenia Twojego dzielnego imiennika. Niech będzie on świadectwem wspólnej historii i świetlanej przyszłości naszego narodu. Jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebował się z nami skontaktować, po prostu zadzwoń!

Incydent, który przyciągnął uwagę mediów

Podczas wizyty doszło również do sytuacji, która szybko obiegła media. Donald Trump został uchwycony na zdjęciach, gdy w swobodnym geście poklepał pierwszą damę Melania Trump po pośladkach. Do incydentu doszło w obecności króla i królowej Camilli.

Moment natychmiast stał się jednym z najczęściej komentowanych epizodów całej wizyty.

twitterCzytaj też:

Trump w ostatniej chwili się wycofał. Co na to Iran?Czytaj też:

NATO zagrożeniem dla USA? Magierowski: Wchodzimy w trzeci, bardziej niepokojący etap