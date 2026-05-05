Putin ogłosił zawieszenie broni. Zełenski zaskoczył odpowiedzią

Prezydent Rosji Władimir Putin na 8 i 9 maja zapowiedział zawieszenie broni w konflikcie z Ukrainą. Decyzja Kremla z poniedziałku 4 maja uzasadniana jest chęcią uczczenia Dnia Zwycięstwa.

Wojna w Ukrainie. Putin zaproponował zawieszenie broni

Zapowiedź Putina o zawieszeniu broni przekazała rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti. Rosjanie oczekują, że strona ukraińska będzie respektować przerwę w walkach i powstrzyma się od wymiany ognia na linii frontu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w odpowiedzi na te słowa podkreślał swoją nieufność do wszelkich tego typu zapowiedzi ze strony Moskwy. W komunikacie na Telegramie zwrócił uwagę, że dla Kijowa ludzkie życie jest nieporównywalnie cenniejsze niż „jakakolwiek rocznica”.

Ukraina. Zełenski odpowiedział w sprawie wstrzymania walk

Mimo wszystko polityk ogłosił „reżim ciszy” od północy z poniedziałku na wtorek. Prezydent Ukrainy nie podał jednak ram czasowych zawieszenia broni i podkreślał, że armia jego kraju będzie kierować się zasadą wzajemności.

Podczas trwającego w Armenii szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej Zełenski podkreślał, że Ukraina nie otrzymała oficjalnej propozycji rozejmu. – Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja: zawieszenie broni czy nie — z nami oficjalnie nikt się nie kontaktował, niczego oficjalnie nie proponował – mówił.

Zełenski o propozycji Rosji: Nieuczciwa

Polityk stwierdził, że ogłaszanie zawieszenia broni zaledwie dzień po wcześniejszym zabijaniu Ukraińców jest „delikatnie mówiąc, nieuczciwe”.

– Dzisiaj Merefa, wczoraj Dniepr, zabici, ranni, dorośli, dzieci... Przepraszam, ale po czymś takim propozycja, by – na przykład – wstrzymać ataki rakietowe i dronowe na ukraińskie miasta i społeczności na jeden dzień przed paradą, jest niepoważna – podsumował gorzko Zełenski.

