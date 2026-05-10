Polska reaguje na obiecującą deklarację Trumpa. „Nie możemy tej szansy przegapić”

W piątek 8 maja Donald Trump zapowiedział, że nie jest wykluczone, że może przesunąć kilka tysięcy wycofywanych żołnierzy Stanów Zjednoczonych z Niemiec do Polski. W samym superlatywach wypowiadał się o Karolu Nawrockim i sojuszu z Warszawą.

– Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem (Nawrockim – red.). Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał (wybory – red.), mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe – powiedział prezydent USA w rozmowie z dziennikarzami.

W ubiegłym tygodniu Donald Trump stwierdził też, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone 5 tys. żołnierzy USA. Do tej pory nie rozwinął tych słów.

Nowy szef BBN o ważnej deklaracji Trumpa. „Nie możemy tej szansy przegapić”

Do zapowiedzi Donalda Trumpa odniósł się nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. – Deklaracja (prezydenta USA Donalda Trumpa dot. relokacji amerykańskich żołnierzy – red.) jest absolutnie przełomowa – ocenił Bartosz Grodecki na antenie Telewizji Republika. Jak podkreślił, słowa amerykańskiego prezydenta świadczą o „doskonałych relacjach” Karola Nawrockiego z Waszyngtonem.

– Rozważenie możliwości relokacji wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski to ogromna szansa dla wzmocnienia naszego bezpieczeństwa, ogromna szansa dla NATO i wzmocnienia flanki wschodniej, a także naszych możliwości odstraszania – mówił szef BBN.

Bartosz Grodecki podkreślił także, że wzmacnianie bezpieczeństwa Polski było przedmiotem rozmów między Karolem Nawrockim a Donaldem Trumpem od września 2025 r. – Nie możemy tej szansy przegapić. To jest ogromna szansa na wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. Zrobimy wszystko, gdyby ta szansa zaczęła się materializować, trzeba ją doprowadzić do końca – zapewnił.

