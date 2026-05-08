Trump ogłosił rozejm między Rosją a Ukrainą. Wskazał, ile potrwa

W piątek 8 maja Donald Trump za pośrednictwem platformy Truth Social poinformował o tymczasowym rozejmie między Rosją a Ukrainą. „Z radością ogłaszam, że w konflikcie zbrojnym między Rosją a Ukrainą ogłoszono trzydniowe zawieszenie broni (9, 10 i 11 maja)” – napisał prezydent Stanów Zjednoczonych.

Jak dodał, dojdzie nie tylko do wstrzymania wszelkich działań zbrojnych, ale także wymiany 1000 więźniów z każdego kraju. „Prośba ta została zgłoszona bezpośrednio przeze mnie i bardzo doceniam to, że zarówno Władimir Putin, jak również Wołodymyr Zełenski wyrazili zgodę” – czytamy dalej.

„Mam nadzieję, że jest to początek końca bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny. Trwają rozmowy dotyczące zakończenia tego poważnego konfliktu, największego od czasów II wojny światowej, a każdego dnia jesteśmy bliżej jego rozwiązania” – zakończył Donald Trump.

Chwilę później głos w sprawie zabrał Wołodymyr Zełenski. „Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych i jego zespołowi za ich konstruktywne zaangażowanie dyplomatyczne. Oczekujemy, że Stany Zjednoczone zapewnią, aby strona rosyjska wywiązała się z tych porozumień. Chwała Ukrainie!” – napisał prezydent Ukrainy na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Już jutro odbędą się główne obchody Dnia Zwycięstwa, czyli rocznicy zwycięstwa ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w tzw. Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Kluczowym punktem wydarzenia jest parada wojskowa na Placu Czerwonym w Moskwie. W tym roku będzie miała jednak okrojoną formę i po raz pierwszy od 19 lat odbędzie się bez sprzętu wojskowego. Nie będzie ani czołgów, ani pojazdów opancerzonych czy systemów rakietowych, a jedynie kolumny marszowe.

