Rosja ogłosiła tymczasowe zawieszenie broni w Ukrainie. Znane szczegóły

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że „zgodnie z decyzją prezydenta Władimira Putina, który jest jednocześnie naczelnym dowódcą sił zbrojnych, w dniach obchodów 81. rocznicy zwycięstwa narodu radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, od godziny 00:00 8 do 10 maja strona rosyjska ogłasza zawieszenie broni”.

Wielka wojna ojczyźniana to propagandowy termin określający część II wojny światowej obejmujący okres od ataku Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941 r. do 9 maja 1945, czyli daty kapitulacji Niemiec i końca II wojny światowej, przyjmowanej przez ZSRR.

