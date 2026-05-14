Polska satelita obserwuje Rosję. W sieci pojawiło się tajemnicze zdjęcie

Firma ICEYE już wyprodukowała satelity, które są wykorzystywane przez armię. Cztery z nich już mają się znajdować na orbicie. Pierwszy z nich trafił tam już w listopadzie zeszłego roku, a dwa następne w marcu oraz maju tego roku. Prezes zarządu Witold Witkowicz w rozmowie z Interią ujawnił, jak wygląda współpraca z Wojskiem Polskim.

– Dostarczyliśmy Siłom Zbrojnym RP pierwszy, operacyjny system rozpoznania satelitarnego, którym wojsko operuje suwerennie – poinformował Witold Witkowicz.

Z relacji eksperta wynika, że satelity krążą wokół Ziemi „i każdy co jakiś czas może właściwie odwiedzić praktycznie każde miejsce na Ziemi. Zasięg jest globalny, nie ma miejsca, które byłoby niedostępne” . Z kolei wykonane przez nie zdjęcia mają być dostępne nawet w ciągu kilkudziesięciu minut.

Satelity namierzyły cele w Rosji

Jak poinformował Witkowicz, system już przekazał informacje wywiadowcze. Według ustaleń Interii jedno z ostatnich zdjęć miało pokazywać rosyjski port w Gadżyjewie. Internauci mieli na nim zauważyć m.in. systemy obrony przeciwlotniczej. Prezes ICEYE Polska odniósł się do publikacji podczas rozmowy z Interią.

– To było fajne zdjęcie, materiał marketingowy, natomiast pokazujący pewne obiekty w bardzo wysokiej rozdzielczości. Jeden z tych obiektów był możliwy do identyfikacji (...). Te satelity naprawdę dobrze widzą – wyjaśnił. Dodał również, że polskie wojsko ma w pełni kontrolować informacje zdobywane przez satelity.

– Nasze zdolności zostały zwiększone o komponent suwerenności. Inaczej organizuje się pewne operacje, pracę wywiadowczą, gdy mamy rzeczywiście bardzo aktualne dane i nasze własne dane, których nikt nam nie jest w stanie zatrzymać. Polskie wojsko otrzymało już mnóstwo danych satelitarnych od innych państw NATO. Natomiast to jest inny poziom współpracy, ponieważ to my teraz jako państwo przestajemy tylko brać, ale możemy się też dzielić – dodał Witkowicz.

Współpraca z polskim wojskiem

Przypomnijmy, 14 maja 2025 roku, pomiędzy Agencją Uzbrojenia a ICEYE Polska Sp. z o.o. oraz Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1, została podpisana umowa na dostawę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi w programie MikroSAR.

– Uzyskujemy unikalne zdolności obrazowania, działania na polu operacyjnym, na polu walki, ale również w przestrzeni bezpieczeństwa gospodarki polskiej, rolnictwa, leśnictwa w różnych obszarach – poinformował wicepremier Władysław Kosiak-Kamysz.

Jak przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej, „umowa na 860 mln zł z polskimi firmami, to wypełnienie rządowego zobowiązania, dotyczącego wydatkowania 50% finansów na uzbrojenia w polskich firmach” .

