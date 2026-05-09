Ukraina chciała zaatakować Rosję? Trump interweniował w ostatniej chwili

Rosyjski Dzień Zwycięstwa obchodzony jest w Rosji 9 maja. W tym roku przypada jego 81 rocznica. Świętowanie w tym dniu upamiętnia kapitulację hitlerowskich Niemiec i zakończenie II wojny światowej z perspektywy ZSRR. W Rosji to jedno z najważniejszych świąt państwowych. Prezydent Rosji Władimir Putin wykorzystuje je do budowania ideologii opartej na konieczności obrony Rosji przed zagrożeniami płynącymi z „zepsutego” Zachodu.

Goście odmawiają Putinowi

Według informacji opublikowanej przez Kreml, na uroczystości pojawią się: Aleksander Łukaszenko (Białoruś), Thongloun Sisoulith (Laos), sułtan Ibrahim (Malezja), Robert Fico (Słowacja), Sinisa Karan (Serbia) oraz Milorad Dodik (Nenad Stevandic). W ostatnich latach gości było znacząco więcej, w tym roku podano zaledwie 6 nazwisk.

Już w kwietniu wiadomo było, że Rosja podczas obchodów tego dnia nie zaprezentuje ciężkiego sprzętu bojowego. Za to wyświetli filmy z trwającej w Ukrainie „operacji wojskowej”.

Wszystkie rozejmy były łamane

Mijający tydzień to pasmo napięć pomiędzy Rosją i Ukrainą. Prezydent Ukrainy jednostronnie ogłosił rozejm z 5 na 6 maja, ale Rosja go złamała. Nadal atakowała Ukrainę.

„Rosyjska armia dopuściła się 1820 naruszeń zawieszenia broni: ostrzałów, prób szturmów, uderzeń lotniczych oraz użycia dronów” – podsumował Zełenski.

W czwartek 7 maja po południu rosyjski resort obrony poinformował o wprowadzeniu zawieszenia broni od 8 do 10 maja, licząc, że Ukraina nie będzie atakować. Podobnie jak rozejm ukraiński, również ten rosyjski był jednostronny.

Putin się przestraszył?

Prezydent Ukrainy zasugerował, że podczas parady nad moskiewskim Placem Czerwonym mogą pojawić się ukraińskie drony. Zaapelował również do Ukraińców, aby opuścili 9 maja Moskwę. Podkreślał również, że Rosja zawsze łamała rozejmy. Niewątpliwie chciał wywołać strach w Rosji i mu się to udało.

W odpowiedzi na te deklaracje, w Rosji zamknięto 13 lotnisk (po nocnym ataku dronami), zapowiedziano wyłączenie mobilnego internetu oraz rozlokowano ciężki sprzęt w okolicach Moskwy.

Trump interweniuje w ostatniej chwili

Sytuacja była tak napięta, że musiał interweniować Donald Trump. W piątek wieczorem ogłosił trzydniową przerwę w walkach. Dodatkowo rozejm ma objąć wymianę 2 tys. więźniów wojennych w formule 1000 za 1000.

„Mam nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny. Trwają rozmowy na temat zakończenia tego poważnego konfliktu” – napisał Donald Trump.

Wołodymyr Zełenski podpisał w piątek dekret, który wyłącza obszar Placu Czerwonego w Moskwie z planu użycia broni na czas trwającej parady. Dekret wszedł w życie w dniu jego podpisania. Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina potwierdził, że Kreml zgodził się na ogłoszone przez Trumpa zawieszenie broni.

Wojnę psychologiczną wygrał Zełenski

Analizując wydarzenia poprzedzające świętowanie Rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, trudno oprzeć się wrażeniu, że największym wygranym tego tygodnia jest Wołodymyr Zełenski. Umiejętnym i przemyślanym dawkowaniem niepewności oraz różnymi sugestiami zdołał całkowicie zdominować medialny przekaz. Zmusił Rosję do zamknięcia lotnisk, wyłączenia mobilnego internetu czy odwołania mniejszych parad.

Interwencja Donalda Trumpa, podjęta w ostatniej chwili była de facto potwierdzeniem, że Zełenskiemu udało się stworzyć realne zagrożenie dla Rosji. Tym samym Prezydent Ukrainy udowodnił, że potrafi zarządzać strachem agresora równie skutecznie, co własną obroną, zmuszając największych światowych przywódców do reakcji na jego słowa.

