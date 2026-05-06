Nowe kłopoty Zbigniewa Ziobry. Policja weszła do domu polityka PiS

Niemal trzy miesiące trwają procedury dotyczące wydania ENA dla Zbigniewa Ziobry. Tymczasem w sprawie polityka PiS pojawił się kolejny wątek. Policja prowadzi czynności związane z pozwoleniem na broń Zbigniewa Ziobry. Funkcjonariusze sprawdzają, czy były minister nadal przechowuje broń w Polsce oraz czy nie doszło do naruszenia przepisów ustawy o broni i amunicji.

Ziobro pod lupą służb. Policja bada pozwolenie na broń

Historia sięga 2023 roku. Podczas uroczystości w Rogowcu pod Bełchatowem wiatr odsłonił kaburę z pistoletem Glock 26 przypiętą do pasa polityka. To właśnie wtedy opinii publiczna dowiedziała się, że Zbigniew Ziobro nosi przy sobie broń.

Jak dowiedziała się „Gazeta Wyborcza”, policjanci mieli odwiedzić dom polityka w Jeruzalu, gdzie – zgodnie z przepisami – broń powinna być przechowywana w sejfie. Celem działań jest ustalenie, czy broń nadal znajduje się na miejscu oraz czy nie została wywieziona poza Polskę.

Śledczy badają również, czy Ziobro dopełnił obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca pobytu. Zgodnie z ustawą o broni i amunicji, brak takiej informacji może stanowić podstawę do cofnięcia pozwolenia.

Z ustaleń dziennikarzy „GW” wynika, że prokuratura nie ma potwierdzenia, by broń została wywieziona na Węgry, gdzie według doniesień przebywa polityk. Nie udało się także potwierdzić, czy na miejscu doszło do przekazania sprawy władzom węgierskim.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi potwierdza jedynie, że prowadzi czynności na podstawie przepisów ustawy o broni i amunicji. Szczegóły postępowania pozostają niejawne.

Ziobro i Romanowski mogą stracić azyl na Węgrzech

Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski uzyskali od byłego już premiera Węgier Viktora Orbana azyl. Po wyborczym zwycięstwie Petera Magyara sytuacja polityków PiS mocno się skomplikowała. Powód? Lider Tiszy zapowiedział, że „Węgry nie będą przyjmować międzynarodowych przestępców”.

– Myślę, że jasno dałem do zrozumienia, że długo tu nie zabawią. Mogę im tylko zasugerować, że powinni wrócić do domu i stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości, więc musi znać polski system sądowy. No chyba że już wyjechali, ale jeżeli nie wyjechali, to zostaną poddani ekstradycji – tłumaczył polityk.

Gdzie przebywają Ziobro i Romanowski?

W kontekście Zbigniewa Ziobry pojawiały się spekulacje, że mógł wyjechać do Stanów Zjednoczonych, Turcji lub Izraela. Żadna z tych plotek nie została na razie potwierdzona.

Tymczasem pod koniec kwietnia dziennikarze portalu śledczego Direkt36 ujawnili, że Marcin Romanowski nadal mieszka w Budapeszcie. Były wiceminister sprawiedliwości przebywa w mieszkaniu, którego współwłaścicielem jest Zsolt David Parkai, pracownik klubu parlamentarnego Fideszu.

Gdy reporterzy odwiedzili polityka PiS, ten początkowo otworzył drzwi, jednak po krótkiej wymianie zdań odmówił odpowiedzi na pytania i zamknął je przed przedstawicielami redakcji Direkt36.

