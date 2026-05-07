Ogromny pożar magazynu energii w Wielkopolsce. Trwa wyścig z czasem

Pożar wybuchł w czwartek po godz. 6:00 w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim. Ogień objął kontenerowy magazyn energii, w którym znajdowały się akumulatory o łącznej mocy 2 MW. Instalacja liczy ponad 107 tys. ogniw, a cały magazyn waży około 18 ton.

Sytuacja od początku była bardzo trudna. Pierwsze zastępy straży pożarnej po dotarciu na miejsce zastały płonący kontener. Ratownicy rozpoczęli schładzanie konstrukcji oraz obsypywanie jej piaskiem, aby ograniczyć rozwój pożaru i zmniejszyć ryzyko dalszego wzrostu temperatury.

Pożar magazynu energii w Wielkopolsce. Ewakuowano pracowników i mieszkańców

Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o ewakuacji 65 osób znajdujących się na terenie zakładu oraz w pobliskich budynkach. Strażacy podkreślają, że temperatura wewnątrz kontenera mimo prowadzonych działań stale rosła, a pożar nadal się rozwijał.

Na miejscu pojawiły się kolejne specjalistyczne jednostki. Do Czajkowa skierowano m.in. Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Ostrzeszowa, robot gaśniczy z Poznania oraz strażaków wyposażonych w drony z kamerami termowizyjnymi. W działaniach uczestniczą także cysterny z Kalisza i specjalistyczny sprzęt z Konina oraz Pleszewa.

Ponad 20 zastępów straży pożarnej bierze udział w akcji

Łącznie na miejscu pracują 24 zastępy PSP i OSP z różnych części Wielkopolski. Do Czajkowa udaje się również zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Wiśniewski.

Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu przekazała, że działania koncentrują się obecnie na chłodzeniu kontenera i niedopuszczeniu do dalszego rozprzestrzeniania się ognia. Kluczowe jest również zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz ratownikom pracującym przy akcji.

