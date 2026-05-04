Strategia Bezpieczeństwa Narodowego gotowa. „To bardzo ważny moment”

Prace nad nową Strategią Bezpieczeństwa Narodowego dobiegły końca. Informację tę przekazał gen. Andrzej Kowalski, pełniący obowiązki szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

– Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jest bardzo ważnym dokumentem i całe szczęście zespoły, które nad nią pracowały, zakończyły pracę – powiedział gen. Kowalski w programie „Magazyn Anity Gargas”.

Jak dodał, dokument jest już uzgodniony między stroną rządową a prezydencką. – Jest wreszcie przygotowany dokument, który jest uzgodniony pomiędzy stroną prezydencką i rządową. To bardzo ważny moment – podkreślił generał.

Spór o wcześniejszą wersję dokumentu

Proces przygotowania strategii nie był jednak pozbawiony napięć. Kowalski wskazał, że wcześniejsza wersja dokumentu – przedstawiona w czerwcu 2025 roku – nie spełniała wszystkich oczekiwań strony prezydenckiej i to jeszcze, gdy to Andrzej Duda pełnił rolę głowy państwa.

– Nie uwzględniono wszystkich rekomendacji prezydenta Andrzeja Dudy albo uwzględniono je na zasadzie statystycznej – mówił.

Jak wyjaśnił, część zapisów miała jedynie pozornie odpowiadać sugestiom prezydenta, bez faktycznego oddania ich sensu. Według niego dopiero obecna wersja zamyka cały proces uzgodnień.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego gotowa. Teraz trafi do premiera

Zgodnie z procedurą dokument został już przekazany do rządu. Teraz powinien zostać podpisany przez premiera, a następnie trafić do prezydenta.

– Wersja uzgodniona między obozem prezydenckim i rządowym trafiła do rządu i teraz rząd powinien skierować już z podpisem Prezesa Rady Ministrów ten dokument do prezydenta, do zatwierdzenia – wskazał gen. Kowalski.

To właśnie na tym etapie w poprzednich miesiącach pojawił się problem. Strategia została przyjęta przez rząd w lipcu 2025 roku, ale nie została podpisana ani przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę, ani przez jego następcę Karola Nawrockiego. Jak informowano, obaj mieli zastrzeżenia do jej treści. Nowa wersja ma być efektem kompromisu, który przynajmniej oficjalnie rozwiązuje wcześniejsze spory.

Co zawiera Strategia Bezpieczeństwa Narodowego

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego to dokument wyznaczający kierunki działania państwa w obszarze bezpieczeństwa. Obejmuje zarówno kwestie militarne, jak i energetyczne, gospodarcze czy społeczne.

Wśród kluczowych założeń znajdują się m.in. ochrona niepodległości i integralności terytorialnej, bezpieczeństwo obywateli, utrzymanie systemu demokratycznego oraz stabilny rozwój gospodarczy i środowiskowy.

Dokument ma charakter cykliczny i stanowi podstawę działania dla instytucji państwowych. To oznacza, że jego ostateczny kształt może mieć realny wpływ na politykę bezpieczeństwa Polski w najbliższych latach.

